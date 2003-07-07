سهم صنعت در توليد ناخالص ملي كشور تنها 16درصد است

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي تحقق استراتژي صنعتي و افزايش سهم صنعت ايران در اقتصاد جهاني بايد ميزان سرمايه گذاري ها افزايش يابد.

علي ظفر زاده ، برقراري امنيت سرمايه در كشور را براي افزايش جذب سرمايه گذاري ضروري خواند و افزود: با حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاران خارجي علاوه بر جذب سرمايه و منابع مالي مي توان جايگاه ايران را در اقتصاد جهان بهبود بخشيد.

وي با تاكيد بر اصلاح قانون تجارت گفت: با اصلاح اين قانون شرايط بهبود بهره وري و كارايي اقتصاد و تجارت و بستر لازم براي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي فراهم و سهم صنعت در توليد ناخالص ملي افزايش خواهد يافت.

ظفرزاده با تاكيد بر اجراي خصوصي سازي و كاهش نقش تصدي گري دولت گفت : دولت بايد با نظارت بر عملكرد بنگاه ها و موسسه هاي اقتصادي ، شرايط رقابت سالم را براي بخش خصوصي ايجاد كند.

وي افزود: در حال حاضر اغلب شركت هاي بزرگ در كشور توسط دولت اداره مي شوند كه سبب شده بخش خصوصي توان رقابت را از دست داده و كمتر در اقتصاد كشور نقش داشته باشد.

عضو كميسيون صنايع گفت: با استقرار شايسته سالاري ، گسترش روابط تجاري - اقتصادي با ديگر كشورها و اجراي سياست تنش زدايي ضمن بهبود بهره وري مديريت ، سهم ايران در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد.

ظفرزاده افزود: با ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي و اصلاح قوانين تجارت، نه تنها موانع مشاركت مردم و بخش خصوصي رفع مي شود بلكه جذب سرمايه گذاران خارجي در كشور محقق و منابع بيشتري براي پيشبرد اهداف توسعه اي در كشور تجهيز خواهد شد .