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۱۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۳۳

عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با "مهر":

سهم صنعت در توليد ناخالص ملي كشور تنها 16درصد است

سهم صنعت در توليد ناخالص ملي كشور حدود 16 درصد است كه براي رسيدن به توسعه صنعتي اين سهم بايد افزايش يابد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي تحقق استراتژي صنعتي و افزايش سهم صنعت ايران در اقتصاد جهاني بايد ميزان سرمايه گذاري ها افزايش يابد.
علي ظفر زاده ، برقراري امنيت سرمايه  در كشور را براي افزايش جذب سرمايه گذاري  ضروري خواند و افزود: با حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاران خارجي علاوه بر جذب سرمايه و منابع مالي مي توان جايگاه ايران را در اقتصاد جهان بهبود بخشيد.
وي با تاكيد بر اصلاح  قانون  تجارت گفت: با اصلاح اين قانون شرايط بهبود بهره وري  و كارايي اقتصاد و تجارت و بستر لازم براي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي فراهم و سهم صنعت در توليد ناخالص ملي افزايش خواهد يافت.
ظفرزاده  با تاكيد بر اجراي خصوصي سازي و كاهش نقش تصدي گري دولت گفت : دولت بايد با نظارت بر عملكرد بنگاه ها و موسسه هاي اقتصادي ، شرايط رقابت سالم را براي  بخش خصوصي ايجاد كند.
وي افزود: در حال حاضر اغلب شركت هاي بزرگ در كشور توسط دولت اداره مي شوند كه سبب  شده  بخش خصوصي توان رقابت را از دست داده و كمتر در اقتصاد كشور نقش داشته باشد.
عضو كميسيون صنايع گفت: با استقرار شايسته سالاري ، گسترش روابط تجاري - اقتصادي  با ديگر كشورها و اجراي سياست تنش زدايي ضمن بهبود بهره وري مديريت ، سهم ايران در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد. 
ظفرزاده افزود: با ايجاد امنيت و  ثبات اقتصادي و اصلاح قوانين تجارت، نه تنها موانع مشاركت مردم و بخش خصوصي رفع مي شود بلكه  جذب سرمايه گذاران خارجي در كشور محقق و منابع بيشتري براي پيشبرد اهداف توسعه اي در كشور تجهيز خواهد شد .

    

کد مطلب 8019

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