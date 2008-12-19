اسبها با شیهه کشیدن دوستان خود را نشان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه قبلی نشان داده است که برخی حیوانات می توانند به واسطه استفاده از نشانه های غیربصری یکدیگر را تشخیص دهند.

اکنون تیمی از دانشمندان دانشگاه ساسکس در انگلیس نشان داده اند که این توانایی به واسطه استفاده از شیهه کشیدن در اسبها نیز وجود دارد.

به گفته این دانشمندان مغز اسبها از سطح بالایی از قابلیت "تشخیص" برخوردار است.

لن پروپس، محقق اصلی این پروژه گفت: اگر 30 سال پیش این پرسش مطرح می شد، دانشمندان تنها انسانها را قادر به تشخیص غیربصری همنوعان خود برمی شمردند اما اکنون به این نتیجه رسیده ایم که اسبها می توانند با ترکیب حسهای مختلف خود اسبهای خاص گروه خانوادگی خود را تشخیص دهند.

بر اساس گزارش تایمز آنلاین، در این بررسی دانشمندان اسبی را در نقطه ای نگاه داشته و اسبهای دیگر را از مقابل آن عبور دادند.

آنها در کمال حیرت دریافتند که اسب می تواند تنها با چند ثانیه تأخیر زمانی تشخیص دادن اسب آشنا را با کشیدن شیهه اعلام کند.