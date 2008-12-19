تیمهای برتر مسابقات شناورهای بدون سرنشین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در سه مرحله طراحی مفهومی، طراحی جرئیات و ساخت از 30 آبان ماه 86 تا 16 مهر 87 از سوی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری سایر دانشگاهها و با حمایت نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش، سازمان صنایع دریایی، وزارت صنایع، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و دفتر همکاریهای ریاست جمهوری برگزار شد.

بخش "طراحی مفهومی" در روز 17 بهمن ماه 86 و بخش "طراحی جزییات" در روز 30 اردیبهشت 87 برگزار شد.

مرحله نهایی مسابقه شناورهای بدون سرنشین از 16 تا 19 مهر ماه در دریاچه ورزشگاه آزادی با حضور 29 تیم برگزار شد که در مراسم اختتامیه 6 تیم به عنوان تیمهای برتر و 5 تیم به عنوان برگزیدگان ویژه معرفی شدند.

تیمهای برگزیده به شرح زیر معرفی شدند:

آذرخش / دانشگاه مالک اشتر

آناهید / دانشگاه تهران

پرشیا / دانشگاه صنعتی اصفهان

حوت / دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک

سورنا / دانشگاه صنعتی اصفهان

نقش جهان / دانشگاه صنعتی مالک اشتر



تیمهای برگزیده ویژه عبارتند از:

خلیج فاس / پژوهشکده هوا-دریا شیراز

عرشیا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

آرسین / دانشگا صنعتی شریف

آکسایا / دانشگاه بوعلی همدان

Whale / دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

طبق نظر هیئت داوران به شش تیم برتر جوایز یکسان هر تیم 3 میلیون تومان تعلق گرفت و پنج تیم برگزیده ویژه با در نظر گرفتن مواردی از قبیل سیستم رانش، مانور و فرم بدنه نوین و قابلیت نصب سیستم اتو پایلوت انتخاب شدند که به این تیمها جوایز یکسان 500 هزار تومانی اعطا شد.