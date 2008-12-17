به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که درغیاب بازیکنان لژیونر خود با جمعی از آماده ترین بازیکنان لیگ راهی تورنمنت عمان شده است در این مسابقات اهداف چند گانه ای را دنبال می کند.

کادر فنی تیم ملی که صعود به جام جهانی را به عنوان یک هدف میان مدت مد نظر دارد در این تورنمنت به دنبال شناسایی بازیکنانی است که می توانند جایگزینانی مناسب برای نسل گذشته و بزرگان فوتبال ایران باشند.



محک زدن بازیکنان نخبه لیگ که تاکنون کمتر فرصت حضور در تیم ملی را یافته اند می تواند از دیگر اهداف این تورنمنت باشد.

در کنار اینها، تورنمنت عمان فرصتی برای هماهنگی بیشتر بین نفرات لیگ در قالب تیم ملی است تا کادر فنی در شرایط اضطرار نگرانی برای جایگزینی بازیکنان ذخیره نداشته باشند و با کمترین خسارت تیم ملی را در مسیر صعود به جام جهانی به پیش ببرند.

تیم ملی در حالی با این اهداف چند گانه گام در نخستین دیدارخود مقابل تیم اکوادور با فوتبالی سرشار از ظرافت های تکنیکی منطقه آمریکای لاتین می گذارد که نباید مسابقه تیم ملی را آسان تلقی کرد.

علی دایی که نخستین رویارویی با حریفانی از آمریکای لاتین را تجربه می کند قطعا در اولین گام ترکیبی از بازیکنان باتجربه را به میدان خواهد فرستاد و جوانگرایی در تیم ملی را به هر قیمتی بر نمی تابد.

او جمعی از بازیکنان آماده لیگ را دراختیار دارد که هرچند زمان اندکی برای هماهنگی داشته اند ولی اغلب آنها جزو نفرات ثابت اردوهای اخیر تیم ملی بوده اند و حضور تعدادی از جوان های شایسته نیز در کنار باتجربه ها ضریب رقابت و انگیزه در میان بازیکنان تیم ملی را قطعا افزایش خواهد داد.

تیم ملی ظرف دو روز اقامت خود در مسقط پایتخت عمان به دلیل خستگی بازیکنان تاکنون تنها به انجام تمرینات ریکاوری پرداخته و کادر فنی ترجیح داده تا به جای تمرینات تاکتیکی به تمرینات سبک و با نشاط بپردازند تا بازیکنان حداقل با شرایط بدنی مناسب رو در روی حریف تکنیکی و سختکوش خود صف آرایی کنند.

ملی پوشان کشورمان که در دیدار برابر اکوادور با لباس یکدست سفید برابر حریف حریف زرد و آبی پوش خود به میدان خواهند رفت می دانند که با پیروزی در این دیدار بخش عمده ای ازمسیر قهرمانی و تصاحب جایزه 100 هزار دلاری این تورنمنت را خواهند پیمود و می توانند با انگیزه ای مضاعف گام در دیدار فینال مقابل یکی از دو تیم عمان یا چین بگذارند.

دیدار تیم های ملی فوتبال کشورمان و اکوادور ساعت 20 امروز به وقت تهران در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار خواهد شد. در دیگر دیدارنخستین روز تورنمنت عمان که در ورزشگاه سلطان قابوس برگزار خواهد شد، میزبان مسابقات با تیم ملی فوتبال چین دیدار خواهد که تیم های برنده روز جمعه فینال این مسابقات را برگزار خواهند کرد و تیم های بازنده در دیدار رده بندی به میدان خواهند رفت.