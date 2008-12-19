میراث فرهنگی از مناظره با منتقدان مرمت آرامگاه کوروش استقبال می کند

حمید بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی از انجام مناظره درباره نحوه مرمت آرامگاه کوروش استقبال کرد که درخواست انجام این مناظره در محیطی غیر از سازمان میراث فرهنگی را رد کرد.

حمید بقایی با تاکید بر علمی بودن نحوه مرمت آرامگاه گفت: افرادی که مقبره کوروش را مرمت می کنند اصحاب فن هستند.

با این همه برخی از کارشناسان امر مرمت آثار تاریخی و باستانی با انتقاد از میزان تحصیلات و دانش علمی مرمتگران این اثر تاریخی معتقدند که برای مرمت هر اثر تاریخی باید تمام مرمتگران اثر از تحصیلکردگان این رشته در دانشگاه باشند در حالی که در جریان مرمت آرامگاه کوروش از کارگران معمولی استفاده شده است.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره به خبرنگار مهر گفت: ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از رسانه ها به سراغ افرادی می روند که کارشناس بودن آنها چندان برای ما مسجل و معین نیست و باید معلوم شود که آیا این افراد کارشناس هستند یا خیر.

حمید بقایی تاکید کرد: مسئول پروژه مرمت آرامگاه کوروش یکی از زبده ترین کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و ما حاضر هستیم در میزگرد تخصصی با حضور منتقدان و مجریان مرمت این بنای تاریخی را به نقد بگذاریم.

این اظهارات در حالی از سوی بقایی مطرح می شود که برخی از کارشناسان امر مرمت معتقدند پس از رفتن گروه مرمت ایتالیایی که کار مطالعه برای مرمت آرامگاه کوروش را در سالهای دور گذشته برعهده داشتند مرمت این بنای جهانی به ناچار به کسانی که پیش از این کار مرمت را به صورت تجربی نزد همان کارشناسان خارجی فرا گرفته بودند واگذار شد.

گر چه هیچکدام از کارشناسان و علاقمندان میراث باستانی کشور در صداقت و دلسوزی مرمتگران فعلی محوطه و آرامگاه کورش شکی ندارند اما برخی از آنها معتقدند چون این افراد فاقد دانش علمی و آکادمیک روز هستند بیش از آنکه به حفاظت بنای آرامگاه کمک کرده باشند چه بسا موجب تخریب آن شده اند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره گفت: ما معتقدیم تیمی که در آرامگاه کوروش کار انجام می دهند کارشناس هستند اما از طرفی باید پذیرفت که هیچ کاری در دنیا بی نقص نیست و ممکن است اشتباهاتی نیز در امر مرمت این اثر جهانی پیش آمده باشد اما نباید فقط روی اشتباهات تمرکز کنیم و باید نکات مثبت را هم ببینیم.

حمید بقایی افزود: اصلا نمی گوییم کسی مقصر است یا خیر و شما بعد از مناظره نتیجه را اطلاع رسانی کنید و در صورتی که مشخص شد اشتباهی صورت گرفته ما برخورد می کنیم .البته اشتباهاتی که در بعضی موارد به وجود آمده اشتباهاتی فردی است و برای روشن شدن این مسئله آماده برگزاری این مناظره هستیم و از رسانه ها می خواهیم هر مشکل و انتقادی در مورد میراث فرهنگی وجود دارد آن را به ما منتقل کنند و ما به طور حتم بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

محوطه جهانی پاسارگاد از بارزترین و شاخصترین محوطه های باستانی جهان است که نزد پژوهشگران شاخه های مختلف رشته باستان شناسی، حفاظت و مرمت بناهای باستانی، تاریخ عمومی هنر و تاریخ مورد توجه است.

مجموعه این میراث باستانی و به ویژه آرامگاه کورش بنیانگذار امپراطوری هخامنشیان که در این محوطه واقع شده است بیانگر سبک و سنتهای اولیه معماری هخامنشیان است که برای شناخت هنر و معماری آن زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در یکصد سال اخیر پژوهشهای زیادی در این محوطه انجام شده است. اگرچه بیشترین توجه در دوره هخامنشی معطوف به بنای تخت جمشید بوده است اما پاسارگاد و مجموعه های متفاوت معماری آن از جمله محوطه مقدس (محلی در یک کیلومتری آرامگاه کورش که تمامی پادشاهان هخامنشی در آن تاجگذاری کرده اند)، بنای تل تخت (دژ ستون دار اولیه کورش)، بنای معروف به آرامگاه کمبوجیه (زندان سلیمان)، کاخهای اختصاصی، کاخ بار عام، کاخ دروازه و آرامگاه کورش نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

برخی از کارشناسان مرمت بناهای تاریخی مدتی قبل خبرگزاری مهر را در جریان مرمت غیر اصولی آرامگاه کوروش و تخریب سقف آرامگاه قرار داده بودند. امری که با مخالفت مجریان این پروژه روبرو شد. آنها مدعی هستند که مرمتهای انجام شده بر روی این اثر تاریخی و جهانی کاملا اصولی و با به کارگیری بهترین روشهای علمی روز انجام شده است. این درحالی است که خبرگزاری مهر تصاویر مربوط به مرمت غیر اصولی این اثر تاریخی را در هفته گذشته منتشر کرد.