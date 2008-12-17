تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ذیحجه سال 1429 هجری قمری و برابر است با هفدهم دسامبر سال 2008 میلادی.
- تورنمنت چهارجانبه عمان از عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* عمان - چین، ساعت 18:30 به وقت ایران
* ایران - اکوادور، ساعت 20 به وقت ایران
- تیم منتخب استقلال و پرسپولیس ساعت 15 امروز در دیداری خیریه با هدایت امیر قلعه نویی و افشین پیروانی به مصاف تیم منتخب لیگ برتر می رود. این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
- هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بانک صادرات ایران - فولاد ارومیه، ساعت 17
* برق کرمان - شهرداری همدان، ساعت 17
* سنگ آهن بافق - بیم مازندران، ساعت 17
* پادیسان گنبد - داماش گیلان، ساعت 17
* گل گهر سیرجان - دانشگاه آزاد اسلامی، ساعت 17
* ارتعاشات صنعتی ایران - پتروشیمی بندر امام، ساعت 17
- چهارمین روز از پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاههای جهان امروز با برگزاری دیدار زیر در ژاپن پیگیری می شود:
* مسابقه شماره 4: پاچوکا مکزیک - دیپورتیوو یونیورسیتاریا اکوادور
- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* فیورنتینا - تورینو
* رم - بولونیا
- رقابت های جام یوفا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه E:
* میلان ایتالیا - ولفسبورگ آلمان
* پورتسموث انگلستان - هیرنوین هلند
گروه F:
* آژاکس هلند - اسلاویا پراگ جمهوری چک
* هامبورگ آلمان - آستون ویلا انگلستان
گروه G:
* سنت اتین فرانسه - والنسیا اسپانیا
* بروژ بلژیک - کوپنهاگن دانمارک
گروه H:
* فاینورد هلند - لچ پوزنان لهستان
* دپورتیوو لاکرونا اسپانیا - نانسی فرانسه
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