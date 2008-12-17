تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هجدهم ذیحجه سال 1429 هجری قمری و برابر است با هفدهم دسامبر سال 2008 میلادی.

- تورنمنت چهارجانبه عمان از عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* عمان - چین، ساعت 18:30 به وقت ایران

* ایران - اکوادور، ساعت 20 به وقت ایران

- تیم منتخب استقلال و پرسپولیس ساعت 15 امروز در دیداری خیریه با هدایت امیر قلعه نویی و افشین پیروانی به مصاف تیم منتخب لیگ برتر می رود. این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

- هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* بانک صادرات ایران - فولاد ارومیه، ساعت 17

* برق کرمان - شهرداری همدان، ساعت 17

* سنگ آهن بافق - بیم مازندران، ساعت 17

* پادیسان گنبد - داماش گیلان، ساعت 17

* گل گهر سیرجان - دانشگاه آزاد اسلامی، ساعت 17

* ارتعاشات صنعتی ایران - پتروشیمی بندر امام، ساعت 17

- چهارمین روز از پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز با برگزاری دیدار زیر در ژاپن پیگیری می شود:

* مسابقه شماره 4: پاچوکا مکزیک - دیپورتیوو یونیورسیتاریا اکوادور

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* فیورنتینا - تورینو

* رم - بولونیا

- رقابت های جام یوفا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه E:

* میلان ایتالیا - ولفسبورگ آلمان

* پورتسموث انگلستان - هیرنوین هلند

گروه F:

* آژاکس هلند - اسلاویا پراگ جمهوری چک

* هامبورگ آلمان - آستون ویلا انگلستان

گروه G:

* سنت اتین فرانسه - والنسیا اسپانیا

* بروژ بلژیک - کوپنهاگن دانمارک

گروه H:

* فاینورد هلند - لچ پوزنان لهستان

* دپورتیوو لاکرونا اسپانیا - نانسی فرانسه