تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و نهم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیستم ذیحجه سال 1429 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2008 میلادی.
- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه یک:
* گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* مهرکام پارس - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه اسلامشهر تهران
* نساجی مازندران - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* پتروشیمی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
* کوثر لرستان - شهرداری تبریز، ساعت 14 ، ورزشگاه تختی خرم آباد
* شهرداری زنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان
* فولاد سپاهان نوین - آلومینیوم اراک، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان
گروه دو:
* دیهیم اهواز - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
* پیام مخابرات فارس - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شاهین پارس جنوبی - تراکتور سازی تبریز، ساعت 14، بهشتی بوشهر
* تربیت یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
- دیدارهای رده بندی و فینال تورنمنت چهارجانبه عمان امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:
* ایران - چین (دیدار رده بندی)
* اکوادور - عمان (دیدار فینال)
- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر خاتمه می یابد:
* الظفره - الاهلی
* الشارجه - الشعب
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