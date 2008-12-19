تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و نهم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیستم ذیحجه سال 1429 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2008 میلادی.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه یک:

* گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* مهرکام پارس - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه اسلامشهر تهران

* نساجی مازندران - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* پتروشیمی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* کوثر لرستان - شهرداری تبریز، ساعت 14 ، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شهرداری زنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

* فولاد سپاهان نوین - آلومینیوم اراک، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان

گروه دو:

* دیهیم اهواز - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* پیام مخابرات فارس - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شاهین پارس جنوبی - تراکتور سازی تبریز، ساعت 14، بهشتی بوشهر

* تربیت یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

- دیدارهای رده بندی و فینال تورنمنت چهارجانبه عمان امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* ایران - چین (دیدار رده بندی)

* اکوادور - عمان (دیدار فینال)

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر خاتمه می یابد:

* الظفره - الاهلی

* الشارجه - الشعب