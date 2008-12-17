60 درصد رشته های دانشگاهی باید با بحث انرژِی مرتبط باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر زارعی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن عیدغدیرخم در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان افزود: گرچه صنعت نفت و گاز در کشور یک صنعت قدیمی است اما با وجود گذشت زمان و حصول پیشرفتهای علمی هنوز در استفاده از این منابع ارزشمند راه درستی اتخاذ نکرده ایم در حالیکه این صنعت قابلیت این را دارد که 60 درصد رشته های دانشگاهی کشور مرتبط با انرژی باشد.

وی اظهار داشت: اگر این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و در آینده راه درست را اتخاذ کنیم این صنعت می تواند یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه کشور باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تبریک و گرامیداشت عید سعید غدیر خم گفت: همه ما مسلمانها موظف به شناخت و درک پیام غدیر و انتقال آن به نسلهای آینده هستیم.

زارعی بیان داشت: اگر کسی از فرمان غدیر تبعیت کند فرمان پیامبر و ائمه را تبعیت کرده است و از این رو پیام غدیر، محتوایی است و واقعه ای برای سنجش این است که ببینیم که چقدر از پیامبر و ائمه تبعیت می کنیم و میزان تقوی و عدالت در زندگی ما در چه حد است.

وی یادآور شد: در طول تاریخ همانقدر که راه غدیر اهمیت داشت به همان اندازه نیز مورد هجمه قرار گرفته است که این هجمه ها باعث شد امتیازات و فرصتهای زیادی از بشریت گرفته شود.

نماینده نهاد رهبری در دانشگاه گلستان نیز ضمن تبریک عیدغدیر گفت: غدیر یکی از مسائل اساسی در مذهب و مبانی دینی ماست تا جایی که همه امامان در طول تاریخ، امامت خود را به غدیر استناد می کردند.

حجت الاسلام محمدرضا اسلامی افزود: غدیر به فرمان خدا ایجاد شد و به تایید پیامبر اکرم(ص) ادامه یافت و در حقیقت تداوم نبوت، رسالت و امامت پیامبر خاتم است.



وی اظهار داشت: اگر غدیر نبود تمام رسالت و نبوت انبیا در طول تاریخ محو می شد زیرا خداوند فرموده که غدیر روزی است که دین اسلام کامل شده و روز اسلام است.

وی بیان داشت: غدیر مختص بندگان خدا دارد و همه بندگان واقعی، خود را ملزم به اطاعت از اتفاقی که در آن روز افتاد می دانند.