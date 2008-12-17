به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی کشتکار شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران این دانشگاه افزود: ۸۵۰‬ عنوان کتاب و ‪ ۱۳۵‬ مجله علمی در این کتابخانه برای استفاده محققان و پژوهشگران فراهم شده است.

وی اظهار داشت: 540 پژوهشگر در این دانشگاه شناسایی شده که از این شمار ۳۰۰‬ نفر اعضای هیئت علمی و اساتید و بقیه نیز دانشجویان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه سال جاری در بین دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو کشور، رتبه هشتم را در بخش پژوهش کسب کرده است.

به گفته کشتکار، فعالیتهای کلیشه ای در بخش پژوهش پاسخگو نیست و برای توسعه این بخش نیاز به نوآوری و شکوفایی است.



معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان بیان داشت: توسعه ‌تحقیقات بالینی، توسعه اطلاع‌رسانی و دسترسی به ‌منابع الکترونیک، تقویت و توسعه استفاده از فرصتهای مطالعاتی پژوهشی از عمده فعالیتهای این مرکز است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان نیز گفت: برای رشد و شکوفایی در کشور و استان باید به مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و ارتباط با صنعت توجه شود.

شهریار سمنانی افزود: همچنین باید دانشگاه ها و پژوهشگران ارتباط بیشتری داشته باشند و هر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی نباید به صورت پراکنده فعالیتهای تحقیقاتی انجام دهند.



در این مراسم از شماری از محققان و پژوهشگران قدرانی شد.