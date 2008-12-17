سالانه 32 هزار گزارش طرحهای تحقیقاتی در کشور نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی رادمهر شامگاه سه ‌شنبه در حاشیه آئین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان افزود: در یکسال گذشته یک میلیون و 400 هزار صفحه از گزارشهای نهایی طرحهای تحقیقاتی از شکل کاغذ به شکل الکترونیک تبدیل شده است.

وی وظیفه اصلی این مرکز را تهیه نیازهای اطلاعاتی محققان و آموزشگران سازمان دانست و اظهار داشت: برای انجام این مهم، باید نیازهای اطلاعاتی شناسایی شود و منابع اطلاعاتی مورد نیاز گردآوری شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ‪ ۸۳‬ برنامه تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی در کشور تدوین شده و برنامه تحقیقات کاربردی مد نظر قرار گرفته است و به عنوان یک اصل محوری از سوی وزارت پذیرفته شد.

به گفته رادمهر، سازماندهی اطلاعات بومی تولید شده از دیگر وظایف بوده که در قالب گزارشهای نهایی طرحهای تحقیقاتی ارائه می‌شود.

مدیرکل مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: تدوین پایگاه اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی، تهیه و تدوین پایگاه جامع آماری سازمان و درج اطلاعات گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی در پایگاه بین‌المللی "وب ‌اگریس" ‪از دیگر فعالیتهای این مرکز است.

وی یادآورشد: راه ‌اندازی کتابخانه دیجیتال کشاورزی از سال ‪۲۰۰۸‬ میلادی و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به شکل الکترونیکی در قالب طرح تحویل مدرک الکترونیکی از دیگر فعالیتهای این مرکز بوده است.