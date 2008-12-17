به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات جودوکار وزن 73- کیلوگرم تیم ملی ایران که برای حضور در رقابت های بین المللی جودو ژاپن موسوم به" کانوکاپ" در توکیو به سر می برد بعد از آنکه موفق به کسب مدال در این مسابقات نشد در اردوی مشترک تمرینی این مسابقات شرکت کرد.

این اردو در کمپ اختصاصی تیم های ملی ژاپن که دارای پیشرفته ترین تجهیزات ورزشی است با حضور 273 جودوکار حاضر در مسابقات برگزار شد. سالن جودو این کمپ با 8 تاتامی رنگی جدید فرش شده است. معلومات در دو روز نخست این اردو 12 ساعت تمرین و 28 رندوری (مبارزه تمرینی) با حریفان خود انجام داده است.

این اردو فردا خاتمه یافته و معلومات جمعه به تهران بازمی گردد.

شینوهارا سرمربی تیم جودو ژاپن شد

تیم ملی ژاپن هم همانند ایران دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مسئولان فدراسیون جودو ژاپن بعد از المپیک کادر فنی تیم خود را تغییر داده و "شینوهارا" قهرمان افسانه ای و سنگین وزن خود را به عنوان سرمربی انتخاب کردند.

"شینوهارا" رقیب میران در رقابت های مختلف بود که بارها و بارها با وی مبارزه کرده است. دیدار نهایی رقابت های آسیایی بانکوک 98 که "شینوهارا" روی فن" اوچی ماتا" میران بدل کرد و میران را از رسیدن به مدال محروم کرد یکی از زیباترین مبارزات این دو نفر به حساب می آید.

مذاکره با مربیان طراز اول

آرش میراسماعیلی سرمربی تیم ملی ایران در مدت اقامت خود در توکیو با چند مربی نام آشنا و خوب ژاپنی وارد مذاکره شده است. این مذاکرات که پس از هماهنگی با مسئولان فدراسیون جودو ژاپن انجام شده نتیجه داده و به زودی قرارداد یک مربی طراز اول منعقد خواهد شد. میراسماعیلی در گفتگویی کوتاه به خبرنگار مهر گفت: مذاکرات بسیار خوبی با چند مربی خوب ژاپنی داشته ام و توافقات اولیه نیز صورت گرفته که پس از قطعی شدن و عقد قرارداد نام وی را اعلام خواهیم کرد.