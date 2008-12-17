به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همایش یک روزه سیره علوی در دانشگاه لرستان مجالی برای گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظران از ملل مختلف دنیا پیرامون ابعاد شخصیتی امام علی (ع) بود که بر این نکته اتفاق نظر داشتند که امام اول شیعیان به عنوان الگویی برای پیروان ادیان دیگر همواره مورد توجه بوده است.

یک اندیشمند آرژانتینی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح ابعاد وجودی شخصیت علی(ع)، اظهار داشت: سیره علوی دارای جامعیت، وحدت و فراگیری خاص و ویژه ای است به طوریکه امروزه به رغم تبلیغات منفی که علیه اسلام در دنیا صورت می گیرد این سیره به لحاظ جامعیت در مجامع علمی مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

"اردگاردو سهیل اسعد" با یادآوری اینکه در کشورها و دانشگاههای مختلف دنیا تدریس داشته است، خاطرنشان می کند: هم اکنون کتاب "نهج البلاغه" با نفوذ زایدالوصفی که در بخش های مختلف خود دارد به عنوان یکی از دروس مورد تدریس در رشته های علوم سیاسی در بسیاری از دانشگاهها محسوب می شود.

وی همچنین به استقبال بسیاری از مقامات در کشورهای دنیا از سیره علوی اشاره کرد و بیان داشت: با سالها تدریس در کشورهای دنیا دریافته ام که تنها دین و مکتبی که وحدت مبناست و جامعیت دارد، دین اسلام و مکتب اهل بیت است.

این استاد آرژانتینی با اشاره به بحران های موجود در جوامع غربی به ویژه در نسل جوان این کشورها، عنوان کرد: امروز غرب به دلیل عدم وجود یک مکتب جامع که پاسخگوی همه نیازها و سوالات در بخش های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فکری و اقتصادی باشد، رنج می برد و جوانان این کشورها در باورهای خود دچار تعارض و بحران شده اند.

سهیل اسعد، سرگشتگی و حیرانی جوامع غربی را ناشی از عدم وجود یک مکتب و نگاه واحد به موضوعات مختلف دانست و افزود: امروز در کشور ایران همه اقشار جامعه در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی خود دارای وحدت منبع هستند و این امر ناشی از اعتقادات مردم به مکتب اهل بیت به ویژه سیره علوی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز افراد غیرمسلمان زیادی در دنیا به واسطه شخصیت بی بدیل امام علی(ع) مسلمان می شوند، تصریح کرد: سیره علوی تنها مختص به شیعیان یا حتی مسلمانان نیست بلکه امروزه ابعاد شخصیتی این امام مورد توجه بسیاری از غیرمسلمانان در دنیا قرار گرفته است.

علی(ع) خلاصه تربیت اسلامی است

یکی از اندیشمندان کشور لبنان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، عنوان کرد: حضرت علی(ع) تربیت شده مکتب پیامبر اسلام و خلاصه تربیت اسلامی است.

محمد سلمان علیق با تاکید بر اینکه این امام همام نمونه انسانی کامل است، یادآور شد: در کشور کوچکی چون لبنان با جمعیت کمتر از شش میلیون نفر هنرمندان و شاعران زیادی از مذاهب مختلف پیرامون شخصیت والای علی (ع) سخن رانده اند و ویژگی های اخلاقی و تربیتی ایشان را ستوده اند.

وی به نام شعرایی چون "جبران خلیل جبران"، "سلمان اصلانی" و دیگر شعرای لبنانی که در زمینه ویژگی های شخصیتی امام علی (ع) شعر سروده اند، اشاره کرد و افزود: این شعرا در واقع کسانی بودند که شیفته شخصیت علی (ع) شدند و با شیوه ای زیبا و با هنرمندی تمام در مورد این امام شعر و رمان نوشتند.

وی که استاد زیبا شناختی در تعلیم و تربیت اسلامی است، تاکید می کند: بیشتر کسانی که در کشور لبنان راجع به علی (ع) کتاب نوشته و شعر سرودند مسیحی بوده اند که در واقع بیش از شیعیان پیرامون ابعاد شخصیتی امام علی(ع) فعالیت کرده اند.

محمد سلمان علیق با اشاره به موضوع مقاله خود در همایش سیره علوی، یادآور شد: در این مقاله بیشتر به معرفی روش های تربیتی از دیدگاه حضرت علی(ع) با استناد به متن نهج البلاغه و سخنان این امام همام پرداخته ام و تربیت علوی در تمام ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و معنوی را مورد بررسی قرار داده ام.

وی ادامه می دهد: در نوع و شیوه محبت علی، موعظه، حکمت، عبرت انگیزی، خردورزی و تفکر امام اول شیعیان نکات قابل تامل و ویژه ای وجود دارد که هر کدام می تواند راهگشای بخشی از مشکلات بشریت باشد.

این اندیشمند لبنانی تاکید کرد: شناخت ویژگی ها و عظمت وجودی امام علی هنوز نیاز به فعالیت بیشتر دانشمندان، علما و فلاسفه در حوزه و دانشگاه دارد تا ابعاد شخصیتی این امام بیشتر نمود پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه باید کلیه مکاتب به وحدت برسند، افزود: علی (ع) حافظ کل اسلام بود و این شخصیت بی نظیر مختص به یک فرهنگ، مذهب و یا فرقه خاص نبوده است.

ایران اسلامی شایستگی ایفای نقش نجات دهنده بشریت را دارد

وی با اشاره به مسئله ولایت فقیه، یادآور شد: امام خمینی (ره) در تشریحی سهل و ممتنع این مسئله را مطرح کردند و امروز می بینیم که نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از کشورهای دنیا رهبر انقلاب ایران را یک فقیه با ویژگی های بارز شخصیتی می شناسند و شخصیت ایشان را تحسین می کنند.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها با وجود یک ولی فقیه شجاع و عادل چون امام خمینی (ره) میسر می شد، یادآور شد: در لبنان نیز یکی از عوامل پیروزی حزب الله را می توان ولایت فقیه دانست، ولایت فقیهی که وظیفه اش حفظ و برقراری وحدت اسلامی و خدمت به کل جامعه لبنان اعم از مسیحی، شیعی و سنی است.

این عضو دفتر حزب الله در ایران همچنین با بیان اینکه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش محوری در پیشبرد اسلام در کل جهان داشته است، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در تمام ابعاد مختلف بیشتر از سایر کشورهای مسلمان دنیا پیشرفت داشته اند به طوریکه امروز ایران الگوی جامعه اسلامی است و این امر باید از سوی دیگر کشورهای مسلمان مورد ارزیابی و تشویق قرار گیرد.

محمد سلمان علیق با اشاره به اینکه امروز اسلام بعد از شکست غرب باید در دنیا رواج یابد، تصریح کرد: ایرانیان این لیاقت و شایستگی را دارند که نقش نجات دهنده بشریت را ایفا کنند.

وی تاکید کرد: امروز ملل جهان بیش از هر زمان دیگری آمادگی پذیرش اسلام را پیدا کرده اند که باید از این فرصت استفاده کرد و این دین آسمانی را به زبان ها و ابزارهای مختلف به جهانیان معرفی کرد.

شخصیت علی(ع) پیروان 17 مذهب مختلف لبنان را شیفته و مجذوب کرده است

یکی از بانوان اندیشمند لبنانی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در کشور لبنان شخصیت امام علی(ع) نه تنها برای شیعیان بلکه برای تمامی مذاهب الگو بوده است به طوریکه در این کشور بیش از 17 مذهب مختلف داریم که امام علی (ع) توانسته همه آنها را مجذوب شخصیت خود کند.

"میما محسن علی قسم" با تاکید بر اینکه در مورد شخصیت امام علی (ع) در لبنان یک اتفاق نظر کامل وجود دارد، عنوان کرد: از نهج البلاغه می توانیم هر موضوعی را استخراج کنیم و کتابی جامع است که به تمام مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می پردازد.

وی نهج البلاغه را کتابی دانست که هیچگاه تعالیم آن رنگ کهنگی نمی گیرد و افزود: باید به استفاده از تعالیم و تربیت اسلامی موجود در این کتاب در مورد کودکان بیشتر توجه شود.

این استاد دانشگاه لبنانی با تاکید بر اینکه هیچ کشور اسلامی به لحاظ جنبه های مختلف به پای ایران نمی رسد، تصریح کرد: ایرانیان باید به این باور برسند که همه جهانیان به ویژه جهان اسلام نگاهشان به ایران است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی باید به این اعتقاد دست یابد که می تواند بسیاری از ارزش هایش را به سایر کشورهای دنیا منتقل کند.

سیره علوی راه و مسیر نجات بشریت است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز در سخنانی سیره اهل بیت به ویژه سیره علوی را مسیری برای نجات بشریت عنوان کرد و بیان داشت: سیره امام علی (ع) بر اصولی استوار است که هر کدام از این اصول می تواند باب رهیافتی برای جامعه و نسل جوان باشد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر سیره ای مبتنی بر اصول نباشد اثرگذار نخواهد بود، بیان داشت: خداوند در قرآن کریم پایداری سیره معصومین را بر دو اصل هدایت و ولایت استوار کرده است.

وی سبک و سیره امام علی(ع) را شامل 12 اصل دانست و با بیان اینکه در زندگی علی (ع) سادگی نقش مهمی دارد، ادامه داد: صداقت و امانت در روابط اجتماعی، اصل حسن خلق در معاشرت، صبر و استقامت در برابر مشکلات، مشاوره در کارهای مهم، عفو و گذشت در حقوق شخصی، همدردی و دلجویی از آسیب دیدگان و محرومان، اقتدار در برابر دشمنان، مساوات و عدل در حکومت و حق مداری در قوانین از جمله ویژه گی های بارز این شخصت جهانی محسوب می شود.

این صاحب نظر مسائل دینی و اسلامی سیره عبادی، سیاسی، حکومتی، خانوادگی و نظامی امام علی را راهگشاری مسائل بشر امروز عنوان کرد و افزود: هر کسی در هر موقعیتی می تواند از زندگی علی (ع) و رفتارش سرمشق بگیرد و عمل کند.