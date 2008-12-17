به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خوزستان ، در جلسه هیئت دولت قرار است مصوبات جدیدی برای پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر این استان تصویب شود.

در ادامه دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت رئیس جمهور و اعضای کابینه روز گذشته وارد استان خوزستان شدند و در این سفر برخلاف روال همیشگی تشکیل جلسات هیئت دولت که در آخرین ساعات حضور رئیس جمهور در استانها برگزار می شد این بار جلسه هیئت دولت در اولین ساعات صبح دومین روز سفر رئیس جمهور تشکیل شد.

کارگروههای تخصصی اشتغال و صنعت و معدن استان خوزستان نیز شب گذشته به منظور بررسی برخی پیشنهادها برای توسعه و آبادانی این استان با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.



در جلسه این کارگروهها که شامگاه سه شنبه با حضور وزیران مربوطه برخی از معاونان و مشاوران رئیس جمهور، مدیران عامل بانکها ،نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد ؛ گزارشی از وضعیت استان در بخش های اشتغال و صنعت و معدن ارائه و پیشنهادهای کارگروه بررسی شد.



تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی استان ،تأمین تسهیلات برای طرحهای خوداشتغالی ،تأمین یارانه سود تسهیلات بنگاههای زودبازده ،معافیت از حقوق گمرکی کالاهای وارداتی برای بنادر خرمشهر ،اروندکنار و آبادان کمک به ایجاد نمایشگاه بین المللی و پایانه های صادرات محصولات کشاورزی ،بهره مندی مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر از مزایای منطقه آزاد اروند ،ایجاد و تجهیز 32 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرهای استان ،تأمین انرژی و آب مورد نیاز طرح های صنعتی و معدنی جدید و احداث خط آهن شوشتر به مسجد سلیمان از جمله پیشنهادهایی بود که در جلسه کارگروههای تخصصی اشتغال و صنعت و معدن استان خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از این پیشنهادها برای تصویب نهایی به جلسه استانی دولت موکول شد.