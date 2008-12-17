به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی گذشتی روز گذشته در مراسم افتتاح مجتمع دانشگاهی نیایش دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان این مطلب افزود: با توجه به سیاست های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش سطح رضایتمندی استادان، کارمندان و تکریم ارباب رجوع از مهمترین اهداف دانشگاه آزاد تهران مرکز است.

وی خاطرنشان کرد: وسایل کمک آموزشی، مراکز اطلاع رسانی، سایت ها، کلاس های مجهز به امکانات در واحد تهران مرکزی پیش بینی شده و بر اساس نیاز نیز در حال توسعه هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکز تاکید کرد: در حال حاضر 70 هزار مترمربع فضای آموزشی و دانشگاهی در دانشگاه تهران مرکزی در دست احداث است که سعی خواهد شد در حداقل زمان برای استفاده دانشجویان به بهره برداری برسد.