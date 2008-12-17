به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در محل بنیاد نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.

سید ضیاءالدین شفیعی دبیر هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس در این نشست با اشاره به تفاوتهای این دوره با دوره‌های پیش گفت: همایش امسال با دوره‌های قبل تفاوتهای زیادی خواهد داشت. رویکرد امسال ما به سمت شنیدن صداهای متفاوتی است که برادریشان را با شعر دفاع مقدس اثبات کرده‌اند. غالب این شعرها در سالهای اخیر ظهور و بروز پیدا کرده‌اند.

دبیر هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس همچنین از توجه جدیتر به حوزه شعر دفاع مقدس با رویکردی باز در قالب برگزاری نشستهای نقد و بررسی آثار شاعران خبر داد.

وی افزود: علاوه بر این ما در همایش امسال و برای نخستین بار بانوان شاعر را در ترکیب هیئت داوران قرار داده‌ایم و از دانش آنها استفاده خواهیم کرد. این شاعران عبارتند از منصوره خوشگفتار، عرفان نظرآهاری و سودابه امینی. به این ترتیب 30 درصد از ظرفیت کلی هئیت داوران را در همایش هفدهم بانوان شاعر تشکیل می‌دهند.

دبیر هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره در 26 استان کشور اضافه کرد: همایش امسال نیز در سراسر کشور برگزار شد و نهایتاً تا 20 روز دیگر در 4 استان خراسان شمالی، کردستان، مازندران و آذربایجان شرقی هم برگزار خواهد شد.

شفیعی همچنین از اعزام نماینده‌هایی شامل تعدادی از برجسته ترین شاعران دفاع مقدس برای برگزاری هر چه باشکوهتر این همایش در 30 استان کشور خبر داد.

وی در ادامه از انتشار یادنامه‌هایی برای سه شاعر بزرگ دفاع مقدس در روزهای منتهی به برگزاری مراسم پایانی همایش در تهران خبر داد و گفت: جواد محقق سرگرم نگارش یادنامه‌ای برای قیصرامین‌پور است که تا پایان سال منتشر می‌شود.همچنین احمد نادمی یادنامه سیدحسن حسینی و بنده (ضیا‌ءالدین شفیعی) نیز یادنامه سلمان هراتی را تدوین و متشر خواهیم کرد. این یادنامه‌ها در قالب کتاب و در روزهای برگزاری مراسم پایانی همایش سراسری شعر دفاع مقدس منتشر خواهد شد.

دبیر هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس با اشاره به حضور پررنگ پیشکسوتان شعر دفاع مقدس افزود: امسال و برای نخستین بار به برگزیدگان این فرصت داده خواهد شد که یک مجموعه شعر‌شان توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منتشر شود البته منوط به اینکه بتوانند در طی دو سال آن را تکمیل و به صورت کتاب در بیاورند.

وی آمادگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس را برای خرید یک سوم تمامی نسخه های چاپ شده از آثار برگزیدگان و پرداخت حق‌التالیف مناسب به آنها اعلام کرد.

دبیر هفدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس همچنین زمان برگزاری مراسم پایانی آن را روزهای 19ٰ 20 و 21 اسفندماه سال جاری و مکان آن را تالار شهید آوینی شهر بندرعباس عنوان کرد.