به گزارش خبرگزاری مهر، تیم میلان پس از شکست سنگین 4 بر 2 یکشنبه شب مقابل یوونتوس در چارچوب رقابت های سری آ، امشب در سن سیرو با ولفسبورگ دیدار می کند تا با کسب پیروزی در این دیدار، صدرنشینی گروه E رقابت ها را از آن خود کند.
دیدار تیم های هامبورگ و آستون ویلا در گروه F که در واقع جنگ صدرنشینی این دو تیم هم به حساب می آید نیز دیدنی است.
برنامه کامل رقابت های امشب به شرح زیر است:
گروه E:
* میلان ایتالیا - ولفسبورگ آلمان
* پورتسموث انگلستان - هیرنوین هلند
گروه F:
* آژاکس هلند - اسلاویا پراگ جمهوری چک
* هامبورگ آلمان - آستون ویلا انگلستان
گروه G:
* سنت اتین فرانسه - والنسیا اسپانیا
* بروژ بلژیک - کوپنهاگن دانمارک
گروه H:
* فاینورد هلند - لچ پوزنان لهستان
* دپورتیوو لاکرونا اسپانیا - نانسی فرانسه
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