به گزارش خبرگزاری مهر، تیم میلان پس از شکست سنگین 4 بر 2 یکشنبه شب مقابل یوونتوس در چارچوب رقابت های سری آ، امشب در سن سیرو با ولفسبورگ دیدار می کند تا با کسب پیروزی در این دیدار، صدرنشینی گروه E رقابت ها را از آن خود کند.

دیدار تیم های هامبورگ و آستون ویلا در گروه F که در واقع جنگ صدرنشینی این دو تیم هم به حساب می آید نیز دیدنی است.

برنامه کامل رقابت های امشب به شرح زیر است:

گروه E:

* میلان ایتالیا - ولفسبورگ آلمان

* پورتسموث انگلستان - هیرنوین هلند

گروه F:

* آژاکس هلند - اسلاویا پراگ جمهوری چک

* هامبورگ آلمان - آستون ویلا انگلستان

گروه G:

* سنت اتین فرانسه - والنسیا اسپانیا

* بروژ بلژیک - کوپنهاگن دانمارک

گروه H:

* فاینورد هلند - لچ پوزنان لهستان

* دپورتیوو لاکرونا اسپانیا - نانسی فرانسه