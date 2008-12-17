به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته با 626 امتیاز در رده چهل و سوم تیم های فوتبال جهان قرار گرفته است.
این در حالی است که در میان تیم های آسیایی ، ایران با یک پله سقوط پس از تیم های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده چهارم قرار گرفته است.
تیم اسپانیا هم همچون ماه های گذشته بالاتر از تیم های آلمان، ایتالیا و هلند در صدر این جدول قرار دارد.
فهرست 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- اسپانیا 1663 امتیاز
2- آلمان 1381 امتیاز
3- هلند 1338 امتیاز
4- ایتالیا 1326 امتیاز
5- برزیل 1246 امتیاز
6- آرژانتین 1180 امتیاز
7- کرواسی 1142 امتیاز
8- انگلستان 1115 امتیاز
9- روسیه 1103 امتیاز
10- ترکیه 1016 امتیاز
رده بندی 5 تیم برتر آسیا:
1- استرالیا 777 امتیاز
2- ژاپن 734 امتیاز
3- کره جنوبی 631 امتیاز
4- ایران 626 امتیاز
5- عربستان سعودی 600 امتیاز
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