به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته با 626 امتیاز در رده چهل و سوم تیم های فوتبال جهان قرار گرفته است.

این در حالی است که در میان تیم های آسیایی ، ایران با یک پله سقوط پس از تیم های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده چهارم قرار گرفته است.

تیم اسپانیا هم همچون ماه های گذشته بالاتر از تیم های آلمان، ایتالیا و هلند در صدر این جدول قرار دارد.

فهرست 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1663 امتیاز

2- آلمان 1381 امتیاز

3- هلند 1338 امتیاز

4- ایتالیا 1326 امتیاز

5- برزیل 1246 امتیاز

6- آرژانتین 1180 امتیاز

7- کرواسی 1142 امتیاز

8- انگلستان 1115 امتیاز

9- روسیه 1103 امتیاز

10- ترکیه 1016 امتیاز



رده بندی 5 تیم برتر آسیا:

1- استرالیا 777 امتیاز

2- ژاپن 734 امتیاز

3- کره جنوبی 631 امتیاز

4- ایران 626 امتیاز

5- عربستان سعودی 600 امتیاز