حسین نصرالله زنجانی - معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: همسو با برنامه‌های هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس، سه جشنواره شعر منطقه‌ای به سه زبان آذری، کردی و عربی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه قومیتها در دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران، افزود: قومیتهای کرد، عرب و آذری و فرهنگ آنان در طول دفاع مقدس در تهییج مردم به مقاومت در برابر اشغالگران بعثی و ایجاد فرهنگی حماسی میان آنان نقش مهمی داشت اما با کمال تاسف باید بگوییم که اینگونه خدمات فراموش شده است. به همین دلیل ما این جشنواره‌های منطقه‌ای سه گانه را برگزار خواهیم کرد.

زنجانی اضافه کرد: همایش‌ شعر آذری در آذربایجان شرقی (تبریز)، کنگره شعر کردی در کردستان (سنندج) و کنگره شعر عربی در خوزستان (سوسنگرد) برگزار می‌شود.

معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در عین حال همکاری دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط را برای برگزاری این کنگره‌های منطقه‌ای به مساعدت طلبید.