برنامه های ترک اعتیاد در ایران کارایی ندارند

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر در بحث درمان معتادان مواد مخدر چند مدیریت حاکم شود نمی توان به موفقیتی دست یافت.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت افزود: چنانچه این مباحث در وزارت بهداشت متمرکز نشود عوارضی که هم اکنون گریبانگیر جامعه شده است دوچندان خواهد شد.

وی از تعدد قوانین و تناقض در آیین نامه هایی که در همین زمینه وجود دارد به عنوان موانع بر سر راه اجرای موفق درمان معتادان موادمخدر نام برد و گفت: حداقل تجربه سه چهار سال اخیر نشان می دهد که در این بحث موفق نبوده ایم.

صابری زفرقندی به ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی دولت در ورود به بحثهای درمان معتادان موادمخدر اشاره کرد و ادامه داد: با ورود سازمان بهزیستی به این بحث، لطمات و صدماتی به نظام درمان معتادان وارد شده است که جمع کردن آن به همین سادگی نیست.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید بر انتخاب یک متولی در بحث درمان معتادان که آن هم باید وزارت بهداشت باشد، افزود: در این صورت وزارت بهداشت به عنوان متولی پاسخگو و مسئول تمامی برنامه ها خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی در جلسه سه شنبه گذشته خود کلیات لایحه ای را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، سوء مصرف موادمخدر و داروهای روانگردان جرم تلقی شده اما معتادانی که برای درمان خود اقدام می کنند تا زمانی که طبق برنامه های وزارت بهداشت و وزارت رفاه قرار دارند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود.