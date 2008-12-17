زنگ پایان بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگارمهر،در ابتدای مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر که با حضورهنرمندان،اعضای هیئت داوران، محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد ، محمدحسین ایمانی خوشخومعاون هنری،محمدحسین احمدی مدیر دفتر موسیقی،غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مهدی چمران عضو شورای شهر تهران،کامبیزروشن روان دبیرجشنواره، محمد سریرمدیرعامل خانه موسیقی و جمعی ازعلاقه مندان هنرموسیقی برگزار شد؛ گروه کر دفترموسیقی سرود جمهوری اسلامی را اجرا کرد و در ادامه قطعه "لاله در خون خفته"توسط این گروه اجرا شد؛ پس از آن نماهنگی برای بیان مظلومیت مردم فلسطین به خوانندگی امیر تاجیک پخش شد.

در ادامه مراسم ،معاون هنری وزارت ارشاد گفت : رشد هنر موسیقی درشاخه های مختلف در چند سال اخیر مشهود بوده است و این رشد معطوف به یک بخش نمی شود بلکه علاوه بر بخشهای دولتی، سایر بخشهای غیر دولتی چون نهاد صنفی خانه موسیقی نیز که به گفته استاد گنجه ای خانه عشق است با رشد و اعتلا مواجه بوده وقطعا سیاستگذاران امور موسیقی در دفتر موسیقی و همچنین بسیاری از اساتید در حوزه های مختلف در اعتلای این هنر سهیم بوده اند.

اعتماد متقابل بین هنرمندان موسیقی و مسئولان ایجاد شده است

محمد حسین ایمانی خوشخو در ادامه به اعتماد متقابل هنرمندان موسیقی با سیاستگذران در امورموسیقی اشاره کرد و گفت : خوشبختانه درسی امین سال پیروزی انقلاب شاهد هستیم که به برکت وجود انقلاب و فضای ایجاد شده پس از آن بیان درست موسیقایی این هنر آسمانی مشخص شده است چراکه فضای انقلاب فضای سالمی ایجاد کرده تا اصل موسیقی که همان موسیقی اصیل ایرانی است رشد کند ؛ هنر موسیقی ار زمان انقلاب همپای زمینه های اجتماعی بوده و در همه صحنه های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی با شکوه ظاهر شده است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : از این پس در سایه این اعتماد در فضایی بسیار امید بخش این اطمینان را از بنده قبول کنید و دست در دست هم دهیم تا جایگاه رفیع موسیقی توسط هنرمندان جوان با پشتوانه های اساتید فتح شود؛در این بین تشکر ویژه ازخانه موسیقی دارم که در همه عرصه های سازندگی این هنر فعال بوده است و اجازه می خواهم تا به طور ویژه از آقای حمیدرضا نوربخش مدیرعامل سابق خانه موسیقی که استحکام تشکیلاتی این نهاد صنفی را بیش از گذشته تثبیت کرد تشکر کرده و به محمد سریر (مدیرعامل جدید) تبریک بگویم و امیدوارم ایشان در انجام امور موفق باشد و همچنین از شورای عالی موسیقی درخانه موسیقی و آقای احمدی به خاطر تلاش خود دردفتر موسیقی سپاسگذاری می کنم.

ایمانی در پایان از خبرنگاران رسانه های جمعی به دلیل پایین بودن ظرفیت سالن ها و به وجود آمدن برخی مشکلات عذرخواهی کرد.

پس از پایان سخنان ایمانی خوشخو نماهنگی از رویدادهای جشنواره پخش شد و پس از آن کامبیز روشن روان دبیر جشنواره گزارشی از روند برگزاری جشنواره ، تعداد گروههای شرکت کننده در بخش های مختلف موسیقی سنتی ، کلاسیک ، ارکسترال ، کرال و بخش بین الملل ارائه کرد.

اجرای دو نوازی قیچک و چگور یک گروه پاکستانی در مدح حضرت علی (ع) از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر بود که پس از سخنان روشن روان اجرا شد و پس از آن علامعلی حداد عادل در خصوص رابطه زبان فارسی و هنر موسیقی سخن گفت.

پاسداری از موسیقی اصیل پاسداری از فرهنگ اصیل است

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس گفت : تمام زبان هایی که مردم دنیا با آن سخن می گویند دارای موسیقی و آهنگ ملایمی است که زبان فارسی هم موسیقی و آهنگ خاص خودش را دارد اما چون آنقدر به زبان فارسی صحبت می کنیم به موسیقی این زبان توجه نکرده ایم و جالب است که بدانید لحن موسیقی در زبان فارسی از همه زبان های دنیا خوش آهنگ تر و شنیدنی تراست .

وی در ادامه افزود : بین ما و همه موسیقی هایی که می شنویم رابطه ای وجود دارد و همیشه این سئوال مطرح بوده که چرا موسیقی های مختلف ما را به خودش وصل می کند به اعتقاد من وقتی موسیقی می شنویم نه تصویری در ذهن نقش می بنند و نه مفهومی از یک مطلب خاص تداعی می شود و آن را با جان و دل گوش می دهیم بنابراین پاسداری از موسیقی اصیل پاسداری از فرهنگ اصیل است و اگر روزی برسد که دیگر موسیقی خوب نشنویم باید احساس خطر کنیم.

در ادامه این مراسم محمد نوری به همراهی پیانو علیرضا شفقی نژاد به روی صحنه آمد و دو قطعه "آخرین درود" با شعری از یدالله رویایی و"بیگانه " با شعری از معیینی کرمانشاهی را در وصف شهدا اجرا کرد.

این خواننده کر موسیقی در ابتدا ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در سالن گفت : برای اعتلای فرهنگ ایران فرهنگیان خوب لازم است، برای آزادی، آزادگان خوب ، برای استقلال سربازان خوب و برای بسط و بسیج درمیان مردم بسیجیان خوب لازم است اما برای حفظ همه اینها یک پدیده خدایی به نام ایمان لازم است و ایمان آن چیزی است که شهیدان ما داشتند؛ شهدا از آرزو های خود گذشتند و به آرمان ها پیوستند و عالی ترین مفاهیم انسانی را انتقال دادند آنها معلمان خرد اجتماع هستند .

پس از پایان اجرای محمد نوری مراسم تجلیل از این هنرمند آواز با حضور ایمانی خوشخو ، روشن روان و حدادعادل به عمل آمد.

درادامه این مراسم اختتامیه جشنواره جایزه ملی قیصر امین پور با اجرای ساعد باقری برگزار شد در این مراسم که به پیوند شعر و موسیقی (ترانه) اختصاص داشت آلبوم نیلوفرانه با اشعاری از قیصر امین پور برگزیده شد و جایزه بهترین شعر به قیصرامین پور تقدیم شد که دختر این شاعر برای دریافت جایزه به روی صحنه آمد و در ادامه ازعباس خوشدل آهنگساز نیلوفرانه و علیرضا افتخاری خواننده این آلبوم تقدیر شد.

پس از استراحتی کوتاه بخش دوم این مراسم با سخنرانی وزیر ارشاد ادامه پیدا کرد، محمد صفارهرندی گفت : جوانان فعال در عرصه موسیقی از دامن مهرپرور استادان رشد کرده اند تا در جشنواره هایی از این دست توانایی هریک از آنها به محک گذاشته شود و این شکوفایی استعداها محصول تلاش و خدمات مدیران در عرصه هنر است و نگذاریم وسوسه ها و اغواگری هایی که از گوشه و کنار می آید به اسم نوآوری در هنرموسیقی جریان پیدا کند.

وی در ادامه افزود : این تحرکات منفی و جریانات جعلی به اسم موسیقی نمایان می شود و برهنر موسیقی تاثیرات منفی می گذارد من از بزرگان موسیقی سپاسگذاری می کنم که به عنوان معلمان دلسوز از وجود چنین جریانات منفی جلوگیری می کنند؛ جشنواره موسیقی فجر فرصت خوبی بود تا گونه های مختلف و تاثیرگذار موسیقی به نمایش درآیند تا سره از ناسره تمیز داده شود .

در بخشی از این مراسم نشان درجه یک هنری به حسن کسایی، مهدی آذرسینا، پشنگ کامکار،آذرهاشمی، محمدمیرزمانی ، محمد ستایشگرومحمدعلی کیانی، اهدا شد که برخی از آنها در تالار حضور نداشتند.

این مراسم با تجلیل از پیشکسوتان عرصه موسیقی و معرفی برگزیدگان که خبر آن قبلا منتشر شده است به پایان رسید.