به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی با بیان اینکه 191 پاسگاه پلیس راه در اجرای طرح زمستانی حضور فعال و مستمر داشتند تصریح کرد: از آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس راه در ارتباط با همراه داشتن تجهیزات زمستانی (زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن) تعداد 462 هزار و 342 خودرو کنترل شد.

وی اظهار داشت: از این تعداد 77 هزار و 201 دستگاه خودرو فاقد زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن و 28 هزار و 149 خودرو دارای نقص در برف پاکن و سیستم روشنایی بودند.

رئیس پلیس راه کشور با تاکید مجدد بر تجهیز خودروها به زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن اعلام کرد: تمامی ماموران پلیس راه با حضور فعالشان در گردنه های برف گیر با رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی برخورد بدون اغماض داشته و از ادامه حرکتشان جلوگیری به عمل خواهند آورد.

اسماعیلی از رانندگان خواست برای حفظ ایمنی خود، سرنشینان و دیگران قبل از حرکت در محورهای برف گیر کشور، وضعیت محور را از طریق شماره 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه یا 110 جویا شوند.

وی به رانندگان توصیه کرد: قبل از حرکت ضمن سوختگیری کامل برای پیشگیری از حادثه، زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن، تجهیزات زمستانی مانند پتو، جیره خشک (خرما، کشمش و...) و جعبه کمکهای اولیه را به همراه داشته باشند و در صورت هرگونه مشکل در مسیر ، سریعا با شماره تلفن 110، پلیس و یا بستگان خود را در جریان موقعیت شان قرار دهند.