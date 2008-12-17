به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علائی مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ افزود: مستمری بگیران 8 شعبه تامین اجتماعی تهران بزرگ که تامین اعتبار دفترچه درمانی آنان پایان یافته است می توانند با تماس تلفنی به کارگزاری محدوده شعبه خود نسبت به تمدید اعتبار یا تعویض دفترچه اقدام نمایند.

وی افزود: از روز شنبه آینده در شعب 5-7-11-16-24-28-20 و شعبه شهر ری به اجرا در خواهد آمد.

علائی تاکید کرد: مستمری بگیران توجه داشته باشند جهت درخواست صدور دفترچه درمانی حتما به کارگزاری های تحت پوشش شعب فوق الذکر مراجعه نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ درباره عملکرد این اداره نسبت به صدور دفترچه درمانی گفت: در هر ساعت کاری بیش از 12 هزار و در طول هر روز 99 هزار و در طول هر ماه بیش از 363 هزار دفترچه درمانی در سطح شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی تابعه اداره کل تامین اجتماعی تمدید اعتبار یا تعویض می گردد.

علائی یادآور شد: در سطح تهران بزرگ یک میلیون و 820 هزار نفر بیمه شده اصلی 275 هزار نفر مستمری بگیر که با خانواده های شان بالغ بر 7 میلیون نفر، تحت پوشش این اداره کل هستند.