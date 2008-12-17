به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام پورمحمدی شب گذشته در جلسه پرسش و پاسخ در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به یکی از دانشجویان در زمینه جو سیاسی کشور گفت: متاسفانه شاهد شعاری شدن فضای سیاسی کشور هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر عدم شفاف سازی در مسائل به عنوان درد مطرح است و شفاف سازی فضای سیاسی کشور به عنوان وظیفه ای برای ماست که باید با جدیت در این راستا همچنین ارتقاء مقررات اجتماعی و ساماندهی رفتار سیاسی حرکت کرد زیرا کشور از این مسئله متضرر شده و آسیب می بیند.

پورمحمدی عنوان کرد: باید تعریف روشنی از فضای سیاسی و فعالیتهای اجتماعی در جهت ارتقاء جایگاه این عرصه ها صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور در خصوص قانون انتخابات افزود: بحث انتخابات پیچیده و تاثیرگذار است و باید تحول بزرگی در آن اتفاق بیفتد که در همین راستا مجموعه ای تحت عنوان نظام جامع انتخابات به دولت و مجلس داده ام اما چون اقدام خاصی صورت نگرفت و به تاخیر افتاد، طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب تقدیم کردم که ایشان نیز این موارد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

وی گفت: انتخابات در ایران یکی از آبرومند ترین و با نظم ترین انتخابات در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیاست اما در مواردی می توانیم خیلی بهتر از این عمل کنیم.

پورمحمدی افزود: این مجموعه توسط مجمع نیز پذیرفته شده و در حال حاضر در حال بررسی و پیگیری است.

وی در خصوص اقدامات و عملکرد دولت و انتقاد به برخی از فعالیتهای دولت گفت: نباید اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در دولت را در مسیر تخریب قرار دهیم و در چهار سال گذشته اقدامات فراوانی صورت گرفته که قابل تقدیر است، اما واقعیت این است که دولت با مشکلات زیادی روبروست که در برخی موارد موفق عمل نکرده است و قرار نیست بر آنها سرپوش بگذاریم و باید با بحث و استدلال بین گروههای مختلف نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم و در جهت پیشرفت کشور حرکت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: خوشبختانه آستانه تحمل در جامعه بالا رفته است اما می توان این سطح تحمل اجتماع را بیشتر از این ارتقا داد و باید نقد سازنده بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: دین اسلام همیشه بر امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح امور تاکید فراوان داشته است و در این زمینه احکام فراوانی دارد و باید این نکته مورد توجه قرار داشته باشد که بیشترین مخاطب امر به معروف و نهی از منکر حاکمان هستند و می توانند با اجرای این امر با نقاط ضعف خود آشنا شوند و آنها را رفع کنند.



پورمحمدی افزود: نقد سازنده می تواند باعث حیات و نشاط اجتماعی شود و جامعه را رشد اجتماعی دهد اما این نکته را باید مدنظر داشت که نقد باید سازنده باشد و در جهت تخریب استفاده نشود و نقد به جا و منصفانه صورت گیرد.

وی درخصوص معرفی مفسدان اقتصادی گفت: نمی شود با معرفی چند مفسد اقتصادی این مشکل را حل کنیم و باید به صورت ریشه ای و کارشناسی شده این مشکل برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: معرفی مفسدان اقتصادی خود نوعی مجازات است که احتیاج به قانون دارد که باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و سازمان بازرسی نمی تواند خود در جهت معرفی مفسدان به جامعه اقدام کند.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاهها در راستای حل مشکلات شد و گفت: باید حمایت های لازم از مجموعه قضایی کشور درخصوص برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی فراهم شود.

به گزارش مهر ، پورمحمدی با اشاره به دوران مسئولیت خود گفت: من در وزارت کشور با توجه به گستره فعالیت ها و نیروی انسانی موفق عمل کرده ام و به آنچه انجام داده ام به عنوان خدمت به مردم راضی هستم هر چند که همیشه بیشتر نیز جای کار وجود دارد.

وی افزود: هدف اصلی من از سفرهای استانی آشنایی با حوزه کاری و مشکلات و معضلات در استانها و حل این مسائل است و هیچ هدف تبلیغاتی و انتخاباتی ندارم گرچه اگر نطق انتخاباتی بد است باید برای همه افراد این مسئله مد نظر قرار گیرد و جو سیاسی کشور از شعار زدگی دور شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور همچنین در خصوص شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من تاکنون تصمیم نهایی خود را در خصوص شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ام اما این حضور را نیز نفی نمی کنم و درحال بررسی شرایط هستم و اگر صلاح باشد در این انتخابات شرکت خواهم کرد.