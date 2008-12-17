به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس،"کاندولیزا رایس" پس از برگزاری نشست شب گذشته با نمایندگان کشورهای روسیه، چین، انگلیس، فرانسه به اضافه آلمان (1+5) و نمایندگان کشورهای مصر، اردن، عراق و پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین،امارات متحده عربی، کویت،عمان و عربستان سعودی در نیویورک گفت : کشورهای عرب حاضر در نشست شب گذشته با بیان دیدگاه های خود درباره برنامه هسته ای ایران خواستار برگزاری مرتب این نشستها با کشورهای 1+5 برای تلاش جهت اطمینان یافتن از ادامه روند صلح آمیز برنامه هسته ای ایران شدند.

رایس در ادامه ادعا کرد : کشورهای عربی حاضر در این نشست، نگرانی خود را درباره سیاستهای هسته ای تهران و افزایش نفوذ ایران در منطقه اعلام کردند.

به گفته رایس، پس از برگزاری نشست غیر رسمی شرم الشیخ مصر در ماه گذشته میلادی، این اولین نشست کشورهای عربی با کشورهای 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران به شمار می رود.

وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه افزود : فکر می کنم آنچه در حقیقت در این نشست اتفاق افتاد این مسئله بود که کشورهای عرب حاضر در نشست، منافع بسیار عمیقی در حل شدن پرونده هسته ای ایران دارند. این نشست چیزی به غیر از اتحاد کشورهای حاضر در نشست در بر نداشت و کشورهای حاضر با ادامه چنیین نشستهایی و برگزاری مرتب آن موافقت کردند.

رایس در پایان درباره اینکه آیا امکان اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران وجود دارد یا خیر؟ گفت : فکر می کنم یک توجه ویژه در این مورد وجود دارد به اینکه روشی لازم است تا از طریق آن ایران تشویق شود تا تصمیم دیگری درباره برنامه هسته ای خود بگیرد، اما این خواست به معنای تلاش برای ادامه استراتژی فعلی در برابر ایران نیست.

به گزارش مهر سخنان رایس در حالی مطرح می شود که مقام های کشورهای منطقه به دفعات عدم نگرانی خود از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را اعلام کرده اند . این کشورها در عین حال با انعقاد قراردادهایی در صدد احداث راکتورهای هسته ای هستند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 14 گزارش بر عدم انحراف فعالیتهای هسته ای ایران از مقاصد صلح آمیز تاکید کرده است و فرستاده این آژانس نیز اخیرا در تهران نیروگاه اتمی بوشهر را دارای بالاترین استانداردهای ایمنی و زیست محیطی ارزیابی کرد.

کارشناسان معتقدند اظهار نظرهای رسمی مقامات آمریکا و از جمله رایس در جهت انحراف افکار عمومی منطقه از خطر زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی بیان می شود که بدون هر گونه نظارت بین المللی در حال توسعه است.