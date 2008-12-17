‌به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب‌ها از میان 557 عنوان کتاب انتخاب شده‌اند که تصمیم برای خرید آنها در سیصد و سی و دومین جلسه هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد، اخذ شد.

در این جلسه که در اوایل آذرماه برگزار شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خرید 98 هزار و 990 جلد کتاب از میان 400 عنوان کتاب انتخابی موافقت کرد.

همچنین در سی صد و سی و سومین جلسه هیات انتخاب و خرید کتاب که در تاریخ نهم آذرماه برگزار شد، با خرید 37 هزار جلد کتاب از میان 157 عنوان کتاب انتخابی موافقت شد.

وزارت ارشاد پیش از این با خرید 84 هزار و 870 جلد کتاب از میان 287 عنوان کتاب انتخابی موافقت کرده بود.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با 46 عنوان بیشترین فروش کتاب به ارشاد را به خود اختصاص داده است.