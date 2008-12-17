به گزارش خبرنگار مهر، ترانه مطلوب پژوهشگر ایرانی که به تازگی طرحی با عنوان" ادبیات کودک از منظر فرهنگ‌های مختلف" را در آلمان به انجام رسانده، عصر دیروز در نشستی در شورای کتاب کودک به تشریح نتایج آن پرداخت.

وی که برای انجام این طرح تحقیقاتی به آلمان سفر کرده بود، گفت: این در حالی است که بیش از 40 درصد داستان‌ها به لحاظ مکانی در اروپا اتفاق می‌افتد.

مطلوب با اشاره به بررسی 103 عنوان کتاب در روند این پژوهش گفت: بزرگترین سوالی که پیش از تحقیق در ذهنم بود این بود که "چرا برخی از نویسندگان در رابطه با سایر فرهنگ‌ها می‌نویسند و چه می نویسند؟".

وی خاطرنشان کرد: پاسخ به این سوال از سه منظر سیاسی اجتماعی، آموزشی و ادبی قابل بررسی است که من تنها به جنبه ادبی آن پرداخته‌ام و سایر مسائل را در این پژوهش دخیل نکردم.

این محقق با بیان اینکه تنها از رمان‌ها و کتاب‌های تصویری استفاده کرده است، گفت: در عین حال تمامی بازآفرینی‌ها و بازنوشته‌ها را کنار گذاشتم و تنها آثاری را که طی 10 سال گذشته در سراسر جهان در رابطه با سایر فرهنگ‌ها نوشته شده، بررسی کردم.

به گفته مطلوب، استرالیا، انگلیس و آمریکا به ترتیب دارای بیشترین نویسندگانی هستند که در رابطه با فرهنگ سایر کشورها مطلب نوشته اند و بر اساس پژوهش وی، اکثر این کتاب‌ها در رابطه با فرهنگ کشورهای شرقی از جمله هند، چین، پاکستان و افغانستان است.

ترانه مطلوب نویسنده کتاب‌های کودک افزود: در این کتاب‌ها عمدتاً یک زن مسلمان نیز وجود دارد که دارای مشقت‌های زیادی است و در طول داستان به این شخصیت پرداخته می‌شود تا حدی که این موضوع به صورت کلیشه‌ای در این نوع ادبیات درآمده است.

مطلوب مهاجرت و پناهندگی را بیشترین موضوعاتی دانست که در این نوع کتاب ها به آنها پرداخته شده و گفت: تبعیض نژادی، عشق و دوستی، حملات تروریستی و سختی‌های زنان در کشورها از جمله این موضوعات است.

به گزارش مهر ، براساس نتایج این تحقیق قهرمانان کتاب های بررسی شده 44 درصد مرد و 89 درصد شخصیت‌ها انسانی هستند. 43 درصد آنها کتاب‌های تصویری و 47 درصد مابقی رمان هستند.

مطلوب همچنین بیشترین دلایل روی آورد نویسندگان به نوشتن این نوع کتاب‌ها را به ترتیب برای اعتراض به خط مشی سیاست دولت ها، علاقه مندی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی به نوشتن درباره سایر فرهنگ ها، پس زمینه‌های چند فرهنگی در خانواده‌ها، ازدواج‌های چند فرهنگی، زندگی موقت در کشورهای دیگر و پذیرفتن فرزند خوانده عنوان کرد.

ترانه مطلوب پژوهشگر این تحقیق، از منابع موجود در کتابخانه بین المللی نوجوان مونیخ در آلمان استفاده کرده است.