به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگوی تلفنی که بعد از ظهر سه شنبه انجام شد ، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات جدی تر از سوی جامعه بین الملل و بویژه کشورهای اسلامی برای رفع حصر از مردم غزه و رفع نیازهای غذایی و دارویی آنها گفت: اوضاعی که این روزها در مناطق فلسطین غزه، الخلیل و کرانه باختری جاری است مصداق بارز یک فاجعه انسانی است که باید هر چه زودتر رفع گردد.

وی در ادامه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارسال هرگونه کمک های انساندوستانه به مردم مسلمان و بی پناه فلسطین که دچار محدودیت های شدید از سوی رژیم صهیونیستی هستند، تاکید کرد.

در ادامه این گفتگوی تلفنی همچنین محمود الابرش رئیس مجلس نمایندگان سوریه نیز با اعلام موافقت خود مبنی بر ضرورت یافتن راه حلی عملی برای رفع بحران مردم فلسطین در غزه ابراز امیدواری کرد با تلاش کشورهای اسلامی و ارسال کمک های انساندوستانه به مشکلات مردم مسلمان در سرزمین های فلسطینی خاتمه داده شود.

لاریجانی شنبه گذشته نیز در تماس تلفنی با الابرش بر ضرورت فعال شدن 4 کشور بزرگ اسلامی - ایران ، سوریه ، اندونزی و مصر - برای نجات غزه تاکید کرده بود . وی این پیشنهاد را با همتایانش در مصر و اندونزی نیز مطرح کرد .