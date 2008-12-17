به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده صبح چهارشنبه در مراسم جشن ولایت در مسجد جامع نوشهر افزود: امروز در معرض تهاجم و آوارهای دشمنان هستیم و برای مقابلع با این مشکل باید معارف دین ترویج شود.

وی اظهار داشت: تعمیق در فلسفه پیدایش غدیر و معرفت شناسی نسبت به غدیر واجب است و پیامهای غدیر باید در جامعه نهادینه شود.

به گفته امامزاده، واقعه غدیر با اصل توحید و خلقت هستی پیوند خورده و موجب کمال دین می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان داشت: با اعتماد به غدیر که مبتنی بر دنیایی از براهین مختلف است توانسته ایم حیات واقعه را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه امروز تمام مشکل جهان اسلام به دلیل عدم اعتقاد به اصل امامت است، افزود: در حال حاضر سه هزار و 200 سایت علیه شیعه تبلیغ می کنند که این نشان دهنده ترس دشمنان نسبت به شیعیان و موضوع امامت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان داشت: باید بهار غدیر همانند بهار نوروز به عنوان عید اصلی ایرانیان قلمداد شود.