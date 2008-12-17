ایجاد بانک اطلاعات بانوان اهل قلم در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح امروز در همایش یک روزه بانوان اهل قلم فرهنگی لرستان، اظهار داشت: در راستای توسعه علمی و گسترش دانش و پژوهش در یک جامعه یا یک شهر این گونه همایشها به ویژه در بخش بانوان اهل قلم لازم و ضروری است.

وی خطاب به بانوان اهل قلم فرهنگی لرستان، عنوان کرد: اگر می خواهید آثارتان ماندگار، تاثیرگذار و درخشان باشد شایسته است که این آثار برگرفته از قرآن و سخنان اهل بیت باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد قرآن و اهل بیت را دو منبع گرانبها در پاسخگویی به نیازهای بشری دانست و خواستار استمرار برگزاری اینگونه همایش ها و جشنواره ها در استان شد.

دبیر همایش بانوان اهل قلم فرهنگی و مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استان لرستان نیز در ادامه این همایش بیان داشت: در قالب این همایش یک روزه از 26 پژوهشگر برتر این سازمان که دارای تالیفات بیشتری در زمینه های علمی، آموزشی و تربیتی هستند تجلیل به عمل خواهد آمد.

سیده علویه مریم رحیمی یادآور شد: همچنین در قالب این همایش آخرین شیوه های نوین پژوهشی در جهت بهسازی روشهای آموزشی برای دانش آموزان توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

در پایان این همایش از فرهنگیان بانوی اهل قلم سازمان آموزش و پرورش لرستان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.