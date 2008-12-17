به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جمشید مشایخی صبح امروز در مراسم جشن جوان در شیراز افزود: حافظ و سعدی جزو هنرمندانی هستند که همیشه به جامعه خود درس اخلاق داده اند و امروز هنرمندان می توانند از آنها برای یادگیری اخلاق استفاده کنند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: یک هنرمند باید عاشق مردمش باشد و خیلی زجر بکشد که بتواند با مردم همراه باشد و درد آنها را درک کند و من نیز ظرف این سالها نیز برای همدمی و همراهی با مردم تلاشهای بسیاری کرده ام زیرا عاشق همه مردم هستم.

مشایخی که به رغم بیماری در این مراسم شرکت کرده بود در پاسخ به سئوال مجری برنامه که "کدامیک از کارهای خود را بیش از همه دوست دارید"، عنوان کرد: فیلم "یک بوس کوچولو" که در کنار آرامگاه کورش بازی کردم یکی از فیلمهای مورد علاقه من است. مشایخی پس از این، سخنانی را از کورش گفت که مورد تشویق حضار نیز قرار گرفت.

این بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در ادامه سخنان خود زمانی که مجری برنامه از او خواست با مردم صحبت کند، اظهار داشت: خیلی از حرفها را آماده کرده بودم که به شما بگویم اما اثرات بیهوشی و پیری همه را از یادم برده اما عاشق بودن را فراموش نکرده ام.

مشایخی در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چه کاری را در دست اقدام دارید، عنوان کرد: از آنجا که شهدا، جانبازان و رزمندگان کشور برای ما بسیار عزیز هستند زیرا با فداکاریها ناموس و سرزمین خود را از گزند دشمن حفظ کرده اند از این رو طرحی در دست دارم که به آنها اختصاص دارد.