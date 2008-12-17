به گزارش خبرگزاری مهر، غیاثیان در این کتاب با رویکردی متفاوت 70 خاطره از 26 مبارز سیاسی را که از 15 خرداد 42 تا پیروزی انقلاب در زندان‌های رژیم پهلوی گرفتار بوده‌اند، گردآوری کرده است.

غیاثیان در این باره گفت: برخلاف بیشتر تولیدات دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری که مربوط به خاطرات مستقل چهره‌های انقلاب است، تلاش شده مجموعه‌ای متفاوت با رویکردی نو در این عرصه تولید شود.

گزینش خاطرات کوتاه و جذاب مبارزین و مراحل مختلف حضورشان در زندان، با خاطرات قبل از دستگیری، بازجویی، شرایط زندان، دادگاه، اعتصاب، مسایل داخلی، تفریحات، ملاقات با خانواده، فرار و آزادی، از جمله ویِژگی‌های این کتاب است.

کتاب 500 صفحه‌ای "خاطرات زندان" با همکاری انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.