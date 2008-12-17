عملیات ساخت مجتمع راهیان نور در خرم آباد تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح امروز در دومین جلسه هیئت امنای موزه دفاع مقدس با تاکید بر لزوم ساخت موزه دفاع مقدس در مرکز استان، بیان داشت: موزه دفاع مقدس بیانگر رشادت ها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام و محلی برای تداعی یاد و خاطره شهدا و حفظ آثار آنان است.

نماینده ولی فقیه در لرستان بهترین روش برای زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس را، ایجاد موزه و شبیه سازی عملیات های جنگی عنوان کرد و یادآور شد: دوران دفاع مقدس دوره ای درخشان و سند افتخار مردم و کشور ایران است که باید در تاریخ جاودانه و ماندگار شود.

تاکنون مکان مناسبی برای ساخت موزه دفاع مقدس تعیین نشده است

استاندار لرستان نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: تاکنون مکان مناسبی برای احداث موزه دفاع مقدس در این استان تعیین نشده است.

سید حسین صابری اظهار داشت: می توان از تعدادی از مشاوران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور برای مکان یابی موزه دعوت کرد تا پس از بررسی، مکان ایجاد آن در استان مشخص شود.

وی ضمن تاکید براینکه بهترین مکان برای ساخت موزه دفاع مقدس در استان پیرامون قلعه تاریخی "فلک الافلاک" است، یادآور شد: از آنجا که نخستین اعزام ها به مناطق جنگی، تشکیل هسته اصلی سپاه پاسداران و تشییع پیکر شهدای جنگ در دوران دفاع مقدس از پادگان امام حسین(ع) شهرستان خرم آباد در کنار این بنای تاریخی بوده است می توان برای زنده نگه داشتن یاد آن دوران، موزه دفاع مقدس را در این مکان بنا کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان لرستان نیز عنوان کرد: چندین مکان برای ایجاد موزه دفاع مقدس در این استان در نظر گرفته شده که نیازمند تصویب هیئت امنا است.

سرهنگ پاسدار ناصر فرید یادآور شد: در صورت احداث موزه دفاع مقدس در محدوده شهر مردم آسانتر و سریع تر می توانند به منابع و آثار موجود در آن دسترسی داشته باشند.