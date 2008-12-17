  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

در آستانه شب یلدا/

33 واحد صنفی لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

33 واحد صنفی لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بازرگانی استان لرستان از معرفی 33 واحد صنفی متخلف این استان به تعزیرات حکومتی خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد واحد متخلف صنفی در طول هفته جاری و در تشدید برخورد با واحد های صنفی متخلف توسط بازرسان معاونت نظارت و بازرسی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: این تعداد واحد متخلف شامل 29 واحد صنفی شیرینی فروشی در شهرستان دورود، یک عامل فروش و توزیع کالابرگ، دو عامل فروش توزیع کود شیمیایی و سموم کشاورزی و یک واحد رستوران بوده است.

مدیرکل سازمان بازرگانی استان لرستان گرانفروشی، افزایش خود سرانه قیمتها، عرضه خارج از شبکه کالا را از جمله جرایم این واحد های صنفی عنوان کرد و یادآور شد: پرونده تخلف این تعداد واحد متخلف به ارزش 254 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال شد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: در روزهای نزدیک به شب یلدا لرستانی ها می توانند هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور را با شماره تلفن 124 به بازرسان این سازمان گزارش دهند.

کد مطلب 802037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه