33 واحد صنفی لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد واحد متخلف صنفی در طول هفته جاری و در تشدید برخورد با واحد های صنفی متخلف توسط بازرسان معاونت نظارت و بازرسی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: این تعداد واحد متخلف شامل 29 واحد صنفی شیرینی فروشی در شهرستان دورود، یک عامل فروش و توزیع کالابرگ، دو عامل فروش توزیع کود شیمیایی و سموم کشاورزی و یک واحد رستوران بوده است.

مدیرکل سازمان بازرگانی استان لرستان گرانفروشی، افزایش خود سرانه قیمتها، عرضه خارج از شبکه کالا را از جمله جرایم این واحد های صنفی عنوان کرد و یادآور شد: پرونده تخلف این تعداد واحد متخلف به ارزش 254 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال شد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: در روزهای نزدیک به شب یلدا لرستانی ها می توانند هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور را با شماره تلفن 124 به بازرسان این سازمان گزارش دهند.