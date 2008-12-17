به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، زمانی در مراسم جشن جوان در شیراز افزود: همواره تلاش خواهم کرد که صادقانه بازی کنم و در فیلمی که توانایی ایفای نقش در آن را ندارم حاضر نشوم.

وی با اشاره به اینکه همیشه در عمر بازیگری خود سعی می کنم که با دروغ در نقشی که نمی توانم آن را ایفا کنم ظاهر نشوم، عنوان کرد: همه بازیگران این علاقه را دارند که مردم آنها را دوست داشته باشند من نیز از این جرگه خارج نیستم اما از قدرت من نیز خارج است در عین حال سعی می کنم که با صداقت مورد قبول مردم واقع شوم.

این بازیگر جوان سینمای ایران در پاسخ به این سئوال مجری برنامه که "شما به عنوان کسی که نقش حضرت یوسف را داشت به جوانان چه پیشنهادی دارید که بتوانند خود را به شخصیت پیامبران نزدیک کنند"، بیان کرد: زمانی که انسان آفریده شد خداوند از روح خود در آن کالبد دمید و تنها مسئله حائز اهمیت این است که باید با شناخت روح خود در مسیر کمال قدم گذاشت و این همان کاری است که پیامبران نیز انجام داده اند.