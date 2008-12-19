۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

نوه همینگوی نامه‌های شخصی وی را به موزه اهدا کرد

"ریوا" نوه ارنست همینگوی بیش از 30 نامه پدربزرگش را که در سال‌های 1949 تا 1959 برای دوستان و عزیزان خود نوشته بود، به موزه جان اف کندی شهر بوستون آمریکا هدیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه‌ها که همینگوی تعدادی از آنها را سال 1950 برای مارلنه دیتریش هنرپیشه و خواننده آلمانی نوشته بود، در هفته جاری در معرض دید عموم قرار گرفت.

نامه‌های همینگوی در حالی به کتابخانه موزه جان اف کندی اهدا ‌شد که پیش از این، نامه‌های دیتریش به این نویسنده که در دست خانواده همینگوی بود، در اختیار کتابخانه مذکور گذاشته شده بود.

ارنست همینگوی در منزلش در کوبا

همینگوی و دیتریش که در عرشه یک کشتی اقیانوس‌پیمای فرانسوی در سال 1934 با هم ملاقات کرده بودند، نامه‌نگاری با یکدیگر را تا 1949 آغاز نکردند، اما با آغاز رد و بدل کردن این نامه‌ها روند مذکور تا زمان مرگ نویسنده آمریکایی در سن 62 سالگی یعنی 13 سال بعد، ادامه یافت.

