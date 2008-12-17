110 خانه بهداشت و درمان در هرمزگان به بهره برداری رسید

در این مراسم به طور همزمان 110 خانه بهداشت و درمان در سراسر هرمزگان با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به بهره برداری رسید که اعتبارات آن از محل سفر هیئت دولت به هرمزگان تامین شده و ظرف دو سال گذشته تاکنون ساخته شده است.

گونه طراحی و نحوه اجرای 110 خانه بهداشت در سراسر هرمزگان به شیوه ای است که اغلب مناطق هرمزگان را در بر گرفته و موجب ارتقای شاخصه های درمانی بیش از 380 هزار نفر از ساکنان روستاهای هرمزگان می شود.

طبقه دوم بیمارستان شهید محمدی بندرعباس شامل بخش های مراقبتی ویژه سی سی یو و آی سی یو نیز امروز با حضور صاحب محمدی استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.

با افتتاح این بخش، در مجموع 62 تخت بیمارستانی در قالب داخلی و ویژه بر ظرفیت این بیمارستان افزوده شد.

بخش همودیالیز بیمارستان شهید محمدی به ظرفیت 16 تخت با هدف بهبود شرایط دیالیز بیماران در هرمزگان و ایجاد باند فرود هلیکوپتر در بیمارستان فاطمه الزهرای شهرستان حاجی آباد به منظور ایجاد شرایط برای فرود بالگرد امدادی با توجه به قرارگیری شهرستان حاجی آباد در مسیر جاده ترانزیتی بندرعباس سیرجان در مجموع با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی بود که امروز با حضور صاحب محمدی به صورت همزمان در هرمزگان به بهره برداری رسید.