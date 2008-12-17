به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری پیش از ظهر چهار شنبه در گردهمایی کارشناس مسئولان وکارشناسان تربیت بدنی استان در محل باشگاه فرهنگیان گرگان افزود: اگر مسائل تربیتی را با زبان ورزش به دانش آموزان انتقال دهیم شاهد ماندگاری بیشتری اخلاقیات در آنان خواهیم بود و به آسانی نیز قابل پذیرش خواهد بود و آثار و برکات بسیاری را برای دانش آموزان خواهد داشت.

وی اظهار داشت: وظیفه ما تخصصی کردن ورزش نیست ونباید به دنبال این شیوه در آموزش و پرورش باشیم بلکه این وظیفه سازمان تربیت بدنی کشور است که ورزشکارانی را با عنوان حرفه ای تربیت کند.

به تاکید جباری، آموزش و پرورش فقط زمینه ساز ترقی و علمی سازی ورزش است و باید در این مقوله برنامه ریزی کند.

استان گلستان بیش از 368 هزار دانش آموز دارد.