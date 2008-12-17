به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی العراقیه،"گوردون براون" پس از ورود به بغداد با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در منطقه الخضراء بغداد دیدار و گفتگو کرد.

گفته می شود محور مذاکرات مالکی و براون، وضعیت نیروهای انگلیسی مستقر در جنوب عراق است.

سفر براون به عراق در حالی انجام می شود که در روزهای گذشته خبرهایی درباره مذاکره لندن با بغداد برای امضای توافقنامه ای همانند توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی، منتشر شده بود.

این در حالی است که پارلمان عراق روز گذشته، قانونی را درباره خروج نظامیان غیر آمریکایی مستقر در این کشور تصویب کرد. بر اساس این قانون خروج نظامیان غیر آمریکایی از عراق از ماه ژانویه آغاز می شود و نیروهای ویژه عملیاتهای نظامی باید در مدت پنج ماه و سایر نیروها در مدت هفت ماه عراق را ترک کنند.

در صورت امضا نشدن توافقنامه میان لندن و بغداد، نیروهای انگلیسی نیز مشمول این قانون می شوند. انگلیس در حال حاضر چهار هزار نیرو در عراق دارد.

پیش از این، وزارت دفاع انگلیس از احتمال بالای امضای این توافقنامه پیش از پایان ماه دسامبر یعنی پیش از به پایان رسیدن مدت قیمومیت سازمان ملل متحد بر عراق خبر داده بود.