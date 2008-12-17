به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد تقی فخریان صبح امروز در آئین گشایش همایش "نمایشنامه نویسان آینده و انتظار" با عنوان " آن بلند دور" زبان هنر را زبانی تاثیرگذار و مهم دانست و افزود: در طول تاریخ بسیاری از حرکتها و پیامها انتقالشان تنها با زبان نمایش امکانپذیر بوده است.

وی اظهار داشت: هنر تاکنون نتوانسته تعریف روشن و دقیقی از انتظار داشته باشد و کمتر به این سو حرکت کرده است.

فخریان با تاکید بر اینکه در راستای ورود هنر به فرهنگ انتظار باید برنامه ریزی و تلاش ویژه صورت گیرد، افزود: کارهای نمایشی دارای پیام هستند و مفاهیم را در ذهن مخاطب ماندگارتر می کنند و از این رو باید در زمینه انتظار نیز در این مقوله کار بیشتری انجام شود.

فخریان تاکید کرد: هنر به عنوان یک نیاز تشکیلاتی است و باید به آن توجه ویژه شود.

وی با اشاره به قصه و نقالی در زمینه انتقال مفاهیم افزود: قصه و نقالی چون یک کار تشکیلاتی است در تاریخ ماندگار شده است.

فخریان در ادامه با اشاره به برگزاری همایش نمایشنامه نویسان آینده و انتظار، با ارزشمند دانست برگزاری این همایش، بر لزوم توجه و ورود بیشتر هنرمندان به عرصه فرهنگ انتظار تاکید کرد.

وی ادامه داد: این همایش با هدف توسعه نمایش نویسی در حوزه انتظار برگزار می شود و آثار ارائه شده به مرکز انجمن اسلامی کشور تا ماه شعبان سال آینده بررسی و آثار منتخب برای اجرا در مراکز شهرستانها ارسال خواهد شد.