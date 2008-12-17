به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت پرفسور حسین میرشمسی روز گذشته با حضور دکتر عارف، برخی اعضای فرهنگستانهای کشور، محققان، اساتید و دانشجویان در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

استاد میرشمسی در سال 1293 در اصفهان به دنیا آمد و مدرک دکتری دامپزشکی خود را در سال 1320 از دانشگاه تهران اخذ کرد.

دکتر میرشمسی پس از آغاز کار در موسسه سرم سازی رازی در سالهای دهه 30 توانست مدرک دوره میکروب شناسی و ایمنی شناسی را از انستیتو پاستور پاریس و دکتری دامپزشکی از دانشگاه پاریس کسب کند.

وی پس از طی دوره های متعدد در دوره های واکسن سازی در دانشگاههای معتبر دنیا در سال 1348 تولید واکسن سرخک را در ایران آغاز کرد. وی در سال 1352 پژوهش در زمینه تولید واکسن ضد فلج اطفال را آغاز کرد و سه سال بعد تولید واکسن ضد فلج اطفال در ایران را شروع کرد.

دکتر میرشمسی در ادامه خدمات خود به جامعه ایران در سالهای 65 و 66 دو واکسن جدید ضد اوریون و ضد سرخجه را در کشور تولید کرد.

کسب جایزه 50 سال خدمات پژوهشی و علمی از طرف ریاست جمهوری در سال 68، عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، همچنین عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دریافت جایزه دوم پژوهش جشنواره خوارزمی بخشی از افتخارات دکتر میرشمسی بود.

وی در سال 73 جایزه اول پژوهش جشنواره خوارزمی، در سال 74 نشان درجه اول پژوهش و در سال 80 جایزه برگزیده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد. وی در سال 1992 میلادی موفق به دریافت جایزه درجه یک سازمان بهداشت جهانی با نام جایزه "شوشا" شد.

استاد حسین میرسپاسی در سال 84 در جمع پژوهشگران برگزیده سال به عنوان اعضای جدید ایرانی فرهنگستان علوم (twas) مورد تقدیر قرار گرفت.

مراسم دیگری نیز یکشنبه هفته آینده اول دی ماه در موسسه سرم سازی رازی با حضور مسئولان وزارتخانه های علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی برگزار می شود.