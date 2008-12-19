امضای تفاهمنامه پرداخت سود 1740 میلیارد تومانی سهام عدالت

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهمنامه پرداخت سود سهام عدالت با 5 بانک دولتی خبر داد و گفت: با این وجود هنوز پرداخت سود سهام عدالت آغاز نشده است و به دنبال اخذ سود از شرکتها هستیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بانکهای دولتی کشاورزی، سپه، رفاه، تجارت و صادرات را بانکهای عامل پرداخت سود سهام عدالت عنوان کرد.

وی رقم سود سهامی که امسال بین دارندگان این نوع سهام توزیع می شود را بالغ بر یک هزارو 740 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: اما رقم پرداختی آن به ازای هر نفر یکسان نیست و بر اساس مکانیزمهایی تعیین و پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از اجرایی شدن برنامه واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران در آینده ای نزدیک خبرداد.

وی همچنین اعلام کرد که سهام اولین بانک دولتی مشمول خصوصی سازی در دی ماه سال جاری در بورس عرضه می شود و تمام بانکهای مشمول خصوصی سازی از آمادگی برای عرضه سهام در بورس برخوردار هستند.

کردزنگنه از عرضه سهام 4 شرکت دولتی به بخش خصوصی به روش مزایده خبرداد و اظهارداشت: از جمله این شرکتها، شرکت توسعه پترو ایران از جمله شرکتهای اصل چهل و چهاری وزارت نفت است.