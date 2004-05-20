جنازه سه نظامي اسراييلي مفقود شده نزد حزب الله است

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رويترزبه نقل از مسئولان پرونده مبادله اسيران اسراييل اعلام كرد: حزب الله لبنان حاضر نيست اطلاعات خود را درباره" ران آراد" خلبان اسراييلي كه در سال 1986 ناپديد شده ، ارائه كند بدين ترتيب به نظر مي رسد حزب الله تنها جسد وي را نزد خود نگاه داشته است.

رسانه هاي گروهي وابسته به حزب الله لبنان به روزنامه الحيات گفتند: درحال حاضرتنها كسي كه درباره پرونده مبادله اسيران سخن خواهد گفت سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله لبنان است.

رويترزبه نقل ازمنابع نزديك به مذاكره كنندگان مرحله دوم پرونده مبادله اسيران اسراييل اعلام كرد: ران آراد خلبان اسراييلي مرده است وحزب الله تنها جسد وي را دراختيار دارد.

مبادله جنازه ها واسيران عرب به زودي انجام نخواهد شد.

منابع ديپلماتيك اظهارداشتند: شارون عجله اي ندارد كه مرحله دوم تبادل اسيران حالا انجام شود زيرا يك سري عوامل ديگرنيز دراين مبادله دخيل مي پندارد.

اما يك منبع اسراييلي به رويتززگفته است: عموما بيانات واظهار نظرهاي حزب الله صحيح است اما هيچ گاه حزب الله از اطلاعات گمراه كننده براي مبادله اسيران خود با اسراييل استفاده نمي كند البته ما اين خبر را جدي تلقي مي كنيم و تلاش مي كنيم منبع و صحت اين خبرمشخص شود.

اخيرا روزنامه اسراييلي "يديعوت آحارونوت" به نقل ازمنابع اسراييلي مسئول پيگيري اين پرونده نوشته اسراييل رسماچنين اطلاعاتي را ازلبنان دريافت نكرده است به همين دليل اين موضوع از نظر تل آوبوهيچ پيشرفتي نداشته است.

همزمان با برگزاري انتخابات شهرداري درجنوب لبنان رسانه هاي گروهي اسراييل اخيرا با ارائه گزارشهاي مفصلي به مساله ران آراد پرداختند.

يك مسئول ارشد اسراييل به روزنامه يديعوت آحارونت گفت: فشارهاي حزب الله براي آزادي سيمر قنطارمبارز برجسته لبناني كاملاآشكارومبرهن است اما اسراييل تا زماني اطلاعات مشخصي را دراين خصوص (آراد) بدست نياورد هيچ گونه پيشرفتي حاصل نخواهد شد.

هنگامي كه خبرنگاررويترزبا" بدودوآراد" برادر" ران آراد" تماس گرفت وي از سرنوشت بردارش ابراز بي اطلاعي كرد و گفت : پيشتربه خانواده اش اطلاعات مشابه اي رسيده است اما مقامات اسراييلي آن را تاييد نكردند .