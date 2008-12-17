به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بر این اساس وضعیت وزش شدید باد در سطح دریا ظرف یک هفته آتی ادامه خواهد داشت و ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان از سه اسکله مسافربری شهید حقانی بندرعباس، شهید ذاکری و اسکله سنگی قشم خواسته است تا از تردد مسافرین با شناورهای سبک ممانعت به عمل آرود.

شدت وزش باد در ساعات آینده در دریای عمان و دهانه تنگه هرمز به حدی خواهد بود که انتظار خیزاب های بیش از 180 سانتی متر برای این مناطق پیش بینی شده است.

مسافران جزایر قشم و هرمز می توانند از طریق شناورهای نیمه سنگین و سنگین و از اسکله شهید باهنر بندرعباس تردد کنند.