به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود کرباسیان اظهارداشت: سردی هوا و ترافیک عصرگاهی و شب عید ، ‌به شلوغی معابر و خیابان‌های تهران در شب گذشته افزوده بود که این مساله صرفا ناشی از وجود برف در سطح معابر نبود.

وی اظهار داشت: خیابان دماوند و سبلان با بیشترین حجم ترافیک مواجه بودند که در این محدوده برف و لغزندگی معابر نیز دیده نمی‌شد همچنین ترافیک خیابان پاسداران نیز ناشی از همین مساله بود. در محدوده شرق تهران نیز کمی مشکل ایجاد شد که خوشبختانه برطرف شد و در محدوده غرب نیز مشکلی به وجود نیامد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان از کیسه ‌های شن و نمک قرار داده شده در معابر استفاده می ‌کردند که همین مسئله موجب برطرف شدن سریع لغزندگی شد ، در مورد وضعیت منطقه یک گفت: وضعیت این منطقه نسبت به قبل خیلی خوب بود البته در اتوبان صدر ترافیک کمی ایجاد شده بود که ناشی از وقوع تصادف بود.

کرباسیان ، ایجاد ترافیک توسط حتی یک خودرو را موجب ایجاد مشکل در خدمت رسانی نیروهای شهرداری دانست و تصریح کرد: با رعایت مقررات و گره نخوردن ترافیک ،‌امکان مانور نیروهای شهرداری بیشتر است اما اگر امکانات و عوامل شهرداری از پیش آماده نبوده و کیسه‌ های شن و خودروهای شن پاش و برف روب در معابر مستقر نبودند، ‌با توجه به ترافیک ایجاد شده تقریبا هیچ کاری نمی ‌توانستیم انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه با توزیع کیسه‌ های شن و نمک تلاش کردیم با مشارکت شهروندان این اقدامات صورت گیرد اظهارداشت: شهردار تهران، ‌جمعی از معاونین و مدیران شهرداری تا پاسی از شب در سطح شهر و مرکز کنترل ترافیک حضور داشته و وضعیت سطح معابر پایتخت را زیر نظر داشتند اماهمه اقدامات مربوط به شهرداری نیست و امیدواریم در بارش های بعدی، همکاری دیگر ارگانها و سازمانها با شهرداری بیشتر شود.