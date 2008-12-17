به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف با تبریک عید سعید غدیرخم درباره جشنواره عکس زنان و زندگی شهری گفت: در فرصتی که عکسهای جشنواره را دیدم به عکسهای قابل توجه زیادی از شهر تهران برخوردم که هم زیبایی ‌ها و هم زشتی ‌های شهر را به تصویر کشیده بودند. همه این عکسها چه آنهایی که زیبایی ‌ها و چه آنهایی که زشتی را تصویر کرده ‌اند زیبا و کارساز هستند چرا که در لباس فاخر هنر ارایه شده ‌اند و از سوی دیگر به ما مدیران شهری یادآوری می ‌کنند که چه مسئولیت ‌هایی داریم و با استفاده از این عکسها می ‌توانیم زشتی و تلخی‌ ها را از شهر دور کنیم.

وی افزود: در تمام دوران مدیریتی خود به تاثیر عمیق هنر عقیده داشته‌ام و مطمئن هستم که هر اقدامی که در لباس فاخر هنر عرضه شود ماندگار خواهد شد.

قالیباف ادامه داد: هنر می‌تواند در توسعه بهتر شهر موثر باشد. امیدوارم این جشنواره در دوره‌های بعدی ‌اش پررونق تر و گسترده تر شود.

وی گفت: همواره خود را مدیون هنرمندان می‌دانم وامیدوارم در شهر بستر مناسب تری برای فعالیت هنرمندان مهیا نماییم.

در ادامه این مراسم مریم زندی ، دبیر اولین جشنواره عکس «زنان و زندگی شهری» بیانیه هیات داوران را اینگونه قرائت کرد: هیئت داوران با توجه به نکات زیر عکس‌های برنده و برتر را انتخاب کرده اند.

1- حضور فعال زن در جامعه شهری

2- ثبت مسایل و مشکلات شهرنشینی در ارتباط با زنان

3- نگاه عکاسانه و هنرمندانه به موضوع و استفاده گویا از رسانه عکاسی.

«هیات داوران معتقد است چنین حرکت‌هایی از جانب نهادهای دولتی و مردمی در جهت فرهنگ‌سازی و رشد جامعه شهری قدم موثری است و به خصوص در مورد زنان که مساله ای حساس و به روز هستند و اغلب مورد تبلیغات نادرست و جهت دار، چنین حرکت‌ها و نماشگاه‌هایی نشان دهنده کوشش و قدرت و پیشرفت آنهاست.

هیات داوران امیدوار است که این حرکت ازجانب اداره کل امور بانوان و شهرداری مداوم باشد چرا که تاثیرگذاری و فرهنگ سازی چنین جشنواره هایی در تداوم آنهاست.»

در این مراسم دکتر زهرا سادات مشیر، مشاور شهردار تهران و مدیرکل اداره امور بانوان شهرداری تهران، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، ابراهیم حقیقی و حسن سربخشیان به عنوان داور حضور داشتند.

برندگان نخستین جشنواره عکس «زنان و زندگی شهری» عبارتند از: برنده جایزه اول ؛ سحر حبیبی رضایی با عنوان «زن در مترو» ، برنده جایزه دوم: حامد صادقی «زن در نمایشگاه» ، برنده جایزه سوم: رئوفه رستمی « سه زن فوتبالیست» ، وحید ایمان طلب « زن کارتن خواب» برنده یک سکه بهار آزادی، مسعود مراد سلیمی «مرد و زمان در اتوبوس» برنده یک سکه بهار آزادی، مریم مجد« زن در مترو» برنده یک سکه بهار آزادی، معصومه کاویار «اطاق عمل» برنده یک سکه بهار آزادی، موسی حاجی نژاد «زن مارگیر» برنده یک سکه بهار آزادی، مصطفی حقگو«زن بازیکن بستکبال» برنده یک سکه بهار آزادی، مانا یاراحمدی «سه زن در مترو» برنده یک سکه بهار آزادی، حمید سعید «زن تیرانداز» برنده یک سکه بهار آزادی، حمید سعیدی «زن تیرانداز» برنده یک سکه بهار آزادی، داوود کهن ترابی «معلم و شاگرد هر دو با بچه» برنده یک سکه بهار آزادی، بیتا ریحانی تبریزی« زن چادری در بالکن» برنده یک سکه بهار آزادی، و از امیر رستمی «زن نجوم»، حامد نوری« دو زن در مترو»، فرزین شادمهر«زن طرفدار استقلال»، ندا جوادی « زن‌ها در تئاتر»، ابراهیم علیزاده زنجبیل «مادر و بچه» و مجید فکری «زنان قایقران» تقدیر به عمل آمد.