سفر به عمره ، در كشاكش منازعات بخش خصوصي و دولتي

اعضاي هيات مديره انجمن صنفي زيارتي ايران معتقدند، با توجه اينكه مجوز فعاليت آنهارا وزير ارشاد صادر كرده بنابراين آنها مي توانند زاير به عمره اعزام كنند وهيچ نهادي نبايد مانع آنها شود ، اما دراين ميان مسوولين سازمان حج، مجوزفعاليت به بخش خصوصي را نمي دهند وبا اين كار بيش از 15 هزار نفر در دفاتر انجمن خدمات زيارتي بيكار وبيش از 2 ميليارد تومان نيز خسارت خواهند ديد.

نمايندگان بخش خصوصي آمادگي خود را براي مناظره با مسوولين سازمان حج اعلام كرده اند تا هرچه سريعتر به مشكل آنها رسيدگي وتكليفشان مشخص شود وبتوانند با اعزام زاير به عمره دفاتر خود را از ورشكستگي نجات دهند.

انجمن صنفي زيارتي تنها تشكل قانوني در امر زيارت است

دبيرانجمن صنفي زيارتي ايران درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب مي گويد: سيستم حاكم به سازمان حج وزيارت به اين صورت است كه درصورت بروز تخلف درسازمان هيچ مرجعي دركشور نيست كه به تخلفات رسيدگي كند اما چنانچه يك آژانس به وظايفش از نظرقانون عمل كرده اما مطابق ميل سازمان نباشد متخلف محسوب مي شود وبه شدت با آن برخورد وسهميه آژانس را قطع مي كنند.

سيد محمود ميردامادي مي افزايد: انجمن صنفي زيارتي ايران با دارا بودن 460 عضو كه داراي مجوز هستند ، تنها تشكل قانوني در امر زيارت است كه به صنوف مجوز فعاليت مي دهد و وچنانچه تخلفي هم از سوي آنها صورت بگيرد ، انجمن بايد با آنها برخورد كند .

وي مي گويد: براساس قوانين مجلس شوراي اسلامي مي تواند زاير از كشور خارج و به كشور بياورد اما سازمان حج اجازه فعاليت واعزام زاير به عمره را به اين انجمن نمي دهد واين امر بر عهده چند شركت دولتي گذاشته شد ه است.

وي خاطر نشان مي كند: سازمان حج از سال 76 ، 200 ميليارد تومان از مردم براي سفرمكه پول گرفته اما تا به امروز بسياري از افراد هستند كه فيش هاي 150 توماني در دست دارند ولي به مكه نرفته اند، آيا گرفتن اين همه نزول تخلف محسوب نمي شود چه كسي پاسخگوي تخلفات سازمان حج است.

انجمن بهتر از سازمان حج عمره را ساماندهي مي كند

دبير انجمن صنفي زيارتي ايران مي گويد: از سوي انجمن صنفي زيارتي، به منظور قانونمند شدن امور عمره ، نامه هاي زيادي به دولت ومعاون رييس جمهور نوشته شد كه چرا بايد اعزام زاير به عمره تنها توسط چند شركت دولتي با نام كانون اتومبيل راني انجام شود اما انجمن با دارا بودن 460 عضو وكارگزاري كه تمامي آنها مجوز دارند ، از اعزام زاير محروم باشد .

وي مي افزايد: از سوي سازمان حج به افرادي كه براي عمره سال 83 ثبت نام كردند سود كوتاه مدت 5 درصدي ، تازماني كه به كارگزاران مراجعه كنند پرداخت وپس از آن قطع مي شود بنابراين تا زمان اعزام ماهي 18 ميليارد و 500 ميليون تومان به حساب كانون اتومبيل راني ريخته مي شود.

ميردامادي تاكيد مي كند: انجمن زيارتي بهترازسازمان حج مي توانند امور عمره را ساماندهي وبه عملكرد اعضا نظارت داشته باشد وهمچنين بهتر از4 شركت اتومبيل راني با فرهنگ عربستان ، حج عمره وزيارتي آشناست ، به همين دليل انجمن براساس حق قانوني خود تصميم گرفته در سال جاري وارد بخش خصوصي وعمره شود .

سازمان حج تنها وظيفه نظارت به عملكرد كارگزاران را بر عهده دارد

وي مي گويد: سياحت وزيارت دو عنصر جدايي نا پذير هستند و ورود وخروج افراد از كشورهايي مانند سوريه ، عربستان ، عراق از سوي وزارت ارشاد وسازمان جهانگردي به انجمن زيارتي واگذار شده وكار ما از نظر حقوقي هيچ ارتباطي با سازمان حج وزيارت ندارد وسازمان را تنها به عنوان ناظر عالي نه مجري ، قبول داريم ودر مسير قانونمند شدن كار وبرداشتن قدم براي اعضايمان گام برمي داريم .

وي سازمان حج را يك سازمان دولتي مي داند و مي افزايد: اين سازمان براساس قانون تنها مي تواند به عملكرد كارگزاران نظارت داشته باشد ، نبايد دركارشان دخالت كند واجراي امور نيز به عهده بخش خصوصي قرار داده شده است ، بر اساس ماده 9 قوانين وزارت ارشاد كه مجلس شوراي اسلامي آنرا تصويب كرده تمام اعضايي كه مجوز بند ب دارند ، مي توانند درگروههاي 50 نفري به بالا افراد را به كشورهاي زيارتي اعزام كنند واز آن كشورها نيز به براي ديدن مراكز زيارتي ايران توريست بياورند وچنانچه اين كار انجام شود قانوني است ودر صورتيكه جلوي ما را بگيرند ، غير قانوني عمل كرده اند .

دبير انجمن صنفي زيارتي ايران با اشاره به اينكه از سوي مقام معظم رهبري امسال سال پاسخگويي به مردم نام گذاري شده ، تصريح مي كند: در سال پاسخگويي چه كسي پاسخگوي اين همه تبعيضي است كه در سازمان حج صورت مي گيرد وچه كسي به مشكلات ما رسيدگي خواهد كرد، انجمن صنفي آماده مناظره رود دررو با مسوولين سازمان حج است تا شايد آنها د راين شرايط به سوولات ما پاسخ وحق وحقوق طبيعي مان را بدهند.

مجوز اعزام زاير سفر عمره در بخش خصوصي از سوي وزير ارشاد صادر شده است

عضو هيات مديره انجمن صنفي زيارتي ايران نيز دراين باره مي گويد: به رغم اينكه وزير ارشاد مجوز فعاليت واعزام زاير به عمره مفرده را به بخش خصوصي داده اما سازمان حج وزيارت اين مجوز را قبول ندارد و اجازه فعاليت در اين زمينه را نمي دهد وبخش خصوصي را به وزارت امور خارجه معرفي نمي كند ، بنابر اين وزارت امور خارجه نيز ما را به سفارت معرفي نمي كند وسازمان مي گويد كه اين بخش به ما ربطي ندارد.

علي شفيعي مي افزايد : بخش خصوصي با توجه به مجوزقانوني فعاليتي كه از سوي وزارت ارشاد صادر شده امسال نيز همانند سال گذشته براي اعزام زايران به عمره مفرده با عربستان قراردادهايي را بسته واز سوي آنها پيش پرداخت هايي در اين زمينه داده شده است .

وي خاطر نشان مي كند: در صورت عدم موافقت سازمان حج با توجه به پيش پرداختهاي قرار داد بسته شده ويك طرفه بودن قراردادهاي سعودي ،خسارت زيادي به اين بخش وارد مي شود واحتمال تعطيلي اين دفاتر بسيار زياد است.

سازمان حج اجازه فعاليت به بخش خصوصي نمي دهد

عضو هيات مديره انجمن صنفي زيارتي ايران علت اين كار سازمان حج را ارزانتر بودن هزينه سفر عمره توسط بخش خصوصي دانست وتاكيد كرد: اين سازمان بخش خصوصي را رقيب خود مي داند ومي خواهد تمام ثبت نامهاي سفر عمره را انجام دهد وفرصت تمام شود وهتلهاي خوب ومناسب همچنين امكانات كافي در عربستان را از آن خود كند، در اين صورت شايد پس از اتمام كارش ، اجازه فعاليت به بخش خصوصي نيز بدهد.

وي مي گويد : بخش خصوصي براي حفظ بقاي خود وكارمندانش بايد وارد بازار رقابت شود و همچنين زمانيكه بخش خصوصي وارد عمل شود اشتغال نيز در كشور ايجاد مي شود و در صورتيكه جلوي فعاليت آنها گرفته شود نزديك به 15 هزار نفردركشور بيكار مي شوند.

بخش خصوصي اجازه فعاليت د رامر عمره را ندارد

مديرحج و زيارت استان تهران در باره اعزام زايربه عمره توسط بخش خصوصي مي گويد: با توجه به عملكرد بخش خصوصي در باره اعزام زاير به عمره وشكايتهايي كه در گذشته از سوي مردم صورت گرفته و همچنين بنا بر تصميم حكومتي ، اين بخش اجازه انعقاد قرارداد با عربستان سعودي را ندارد .

علي ليالي مي افزايد : مسووليت ساماندهي ، نظارت وانعقاد قرارداد سفر عمره ، از سو ي سازمان حج وزيارت انجام مي شود وبخش خصوصي دراين ميان حقي ندارد و چنانچه اين بخش اقدام به ثبت نام عمره نمايد غير قانوني بوده وبا آنها برخورد مي شود.

وي خاطر نشان مي كند: سازمان حج ، انعقاد قرارداد عمره را با عربستان سعودي بر عهده 4 شركت دولتي با نامهاي ارس ، وادي نور، احرار و بيت عتيق قرار داده است.

ليالي با اشاره به اينكه 1300 آژانس خدمات زيارتي خصوصي در اين امرفعاليت مي كنند ، مي گويد: مانند ثبت نام مشاركت مي كنند وما نيز سهميه اي برايشان در نظر گرفته وهمچنين به كار آنها نظارت دقيقي صورت خواهد گرفت.

كارانجمن زيارتي صرفا درجهت هماهنگي با ارگانهاي ذيربط است

معاون سازمان حج وزيارت نيز درباره فعايلت انجمن صنفي زيارتي ايران به خبرنگار مهر مي گويد: بر اساس اساسنامه انجمنها ومجامع ، اينها شخصيت حقوقي و اجازه فعاليت اقتصادي ، زيارتي و كار تجاري ندارند ومعمولا از يك صنفي حمايت كرده وسياستهايي در رابطه با فعاليت صنف مي گذارند و همچنين صرفا در جهت هماهنگي با ارگانهاي ذيربط فعاليت مي كنند .

سيد ابوالحسن رضوي مي افزايد: بنابراين تنها شركتها ودفاتر خدمات زيارتي مجاز، اجازه فعاليت دراين بخش واعزام زايررا دارند، سازمان حج در يك مقطعي اجازه اعزام زاير به عتبات عاليات را به اين انجمن واگذار كرد ولي در حال حاضر با توجه به شرايط عراق و توصيه شوراي امنيت ملي اين اعزام ها فعلا متوقف است.

هيچ شركت زيارتي بدون مجوز نمي تواند زاير اعزام كند

وي با اشاره به اينكه هيچ شركتي اجازه اعزام زاير به عمره را ندارد مگر اينكه مجوز رسمي از سازمان حج داشته باشد، تصريح مي كند: در شرايط فعلي تنها تعدادي شركت كه تحت پوشش كانون جهانگردي و وابسته به وزارت ارشاد هستند به عنوان شركت هاي مادر و مجري قراردادهايي را دراين رابطه امضاء مي كنند اما خود به تنهايي اجازه اعزام نداشته و اين امرهيچ منافع مادي نيز براي آنها ندارد بنابراين سهميه اعزام را به كارگزاران زيارتي زير نظر سازمان، واگذار مي كنند.

رضوي مي افزايد: بيش از هزار آژانس زيارتي در زمينه ثبت نام و اعزام زاير به عمره فعاليت مي كنند و اين سياست كلي نظام است.

وي با اشاره به اينكه امر حج و عمره با تاكيد نماينده ولي فقيه بايد به صورت متمركز انجام شود، مي گويد: مديريت اين كار نيز بايد از سوي سازمان حج صورت گيرد و در شرايط فعلي و مهيا نبودن وضعيت مناسب در عربستان شركت هاي خصوصي نمي توانند اين كار را انجام دهند.