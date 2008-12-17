به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی اعلام کردند یک زن و دو مبارز فلسطینی عضو گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در حمله رژیم صهیونیستی به شرق بیت حانون در شمال نوار غزه زخمی شدند.



این در حالی است که مبارزان فلسطینی، در پاسخ به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی، چهار موشک به اهداف اسرائیلی شلیک کردند.



گردانهای القدس شاخه جهاد اسلامی در بیانیه ای، شلیک چهار موشک به اهداف اسرائیلی را پاسخی به ترور "جهاد نواهضه" یکی از رهبران این گردانها در کرانه باختری اعلام کرد.



جنبش جهاد اسلامی خواستار مخالفت گروههای مبارز فلسطینی با تمدید آتش بس با رژیم اشغالگر قدس به سبب پایبند نبودن این رژیم به مفاد آتش بس شده است.



جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نیز تهدید به تمدید نکردن آتش بس کرده است؛ آتش بس با میانجیگری مصر برقرار شد و تصور می شود در 19 دسامبر آتی پایان می یابد؛رژیم صهیونیستی تهدید کرده است در صورت تمدید نشدن آتش بس، عملیات گسترده ای را علیه نوار غزه به راه خواهد انداخت که رهبران حماس هم از آن درامان نخواهند ماند.

این در حالی است که گزارشهای دستگاههای امنیتی رژیم اسرائیل اعلام کرده است تعداد موشکها و خمپاره هایی که از نوار غزه در سال جاری میلادی به اهداف اسرائیلی شلیک شده است،هزار برابر سال گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش، 1200 موشک و بیش از 600 گلوله خمپاره در سال 2007 به اهداف رژیم صهیونیستی شلیک شده بود؛ در حالی که حدود دو هزار و 900 موشک و خمپاره از ابتدای سال جاری تا پایان نوامبر شلیک شده است.