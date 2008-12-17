به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم ظهر چهارشنبه در آئین جشن عید غدیر خم در این شهرستان افزود: رونق گردشگری نقش موثری در توسعه استان گیلان دارد.

وی با بیان اینکه زیرساختهای گردشگری استان باید به نحو مطلوب برای جذب گردشگران فراهم شود، اظهار داشت: به رغم معرفی جاذبه‌های گردشگری استان باید از توانمندیها و امکانات موجود استان برای جذب بیشتر گردشگر استفاده شود.

عباسی اطلاع رسانی مطلوب در زمینه جاذبه‌های گردشگری، شناسایی نقاط دیدنی استان و تلاش مدیران به منظور جذب بیشتر گردشگر را خواستار شد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم در ادامه ضمن تبریک عید غدیر بر ترویج فرهنگ غدیر در میان امت اسلامی اشاره کرد و گفت: باید در جهت ترویج فرهنگ غدیر همانند ترویج فرهنگ عاشورا فعالیت شود.

عباسی اظهار داشت: دشمنان قسم خورده اسلام در تلاش هستند که ولایت و غدیر را از شیعیان بگیرند و در این زمینه تلاش می کنند تا با فرهنگسازی ولایت را در میان مسلمانان کم رنگ کنند.