به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محسن محرری در جلسه کارگروه تحول اداری و فناوری اطلاعات لرستان در محل استانداری، اظهار داشت: احداث و تاسیس این پارک جزو مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان است.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری این مصوبه، تصریح کرد: در راستای تاسیس پارک فناوری اطلاعات در دانشگاه لرستان اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان اختصاص یافته است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 10 مصوبه از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان به طور مستقیم مربوط به بحث زیرساخت های فناوری اطلاعات است، بیان داشت: این امر نشان از اهمیت این مقوله دارد که باید همه در راستای تحقق و اجرای مصوبات سفر دوم هیئت دولت تلاش کنیم.

محرری دایر کردن، واگذاری و نصب تلفن های ثابت، همراه و عمومی، تاسیس دفاتر خدمات ارتباطی و مراکز ICT ، گسترش شبکه فیبر نوری توسط مخابرات، تجهیز مدارس استان به فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتباری معادل 5/1 میلیارد تومان، آموزشهای کسب و کار و مهارتهای متناسب با بازار کار و فرهنگ کار توسط دبیرخانه کارگروه تحول اداری و فناوری اطلاعات استان با کمک معاونت برنامه ریزی استانداری و همچنین تقویت زیر ساخت های مربوط به فناوری اطلاعات در استان را از جمله مهم ترین مصوبات سفر دوم هیئت دولت در این بخش دانست.

وی همچنین با تاکید بر نقش و اهمیت کلاس آموزشی در حوزه IT ، خواستار برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای کارکنان دستگاههای اجرایی در این رابطه شد.

مدیرکل تحول اداری و منابع انسانی استانداری نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر تلاش مدیران استان در راستای اسقرار نظام بررسی پیشنهادات در دستگاه متبوع خود، بیان داشت: فرایند نظام بررسی پسشنهادات در ادارات علاوه بر صرفه جویی در هزینه های جاری باعث ایجاد و افزایش انگیزه کارکنان نسبت به مسائل موجود در محیط کار و سازمانها خواهد شد.

علیرضا صفدری از انتصاب اعضای جدید شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در استانداری خبر داد و افزود: این شورا به منظور اصلاح روشها، کاهش هزینه ها و تقویت روحیه مشارکت کارکنان در زمینه بررسی و تحلیل پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان فعالیت خواهد کرد.