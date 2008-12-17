به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عدم وجود سیستم مشخص در زمینه فروش محصولات کشاورزی و رساندن محصولات به دست مصرف کننده نهایی علاوه بر افزایش قیمت این محصولات سبب دلسردی کشاورزان در تولید محصولات مختلف نیز می شود.

این در حالی است که به دلیل پایین بودن قیمت خرید دلالان از کشاورزان، هزینه های بخش تولید نیز جبران نمی شود به طوری که کشاورزان در جبران هزینه های مختلف تولید محصول نیز ناکام می مانند.

در سالهای اخیر با افزایش هزینه های تولید از جمله سم و کود این روند تشدید شده است در سالهای اخیر خشکسالی شدید و پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن قنوات نیز خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان وارد کرده است که در بسیاری از موارد حتی قادر به پرداخت اقساط وامهای خشکسالی نیز نیستند.

در چنین شرایطی افراد سودجو با توجه به در دست داشتن بازار در فصول برداشت محصولات مختلف اقدام به پیش خرید محصولات یا خرید با قیمت بسیار نازل از کشاورزان می کنند که همین مسئله سبب می شود کشاورزان با دلسردی از تولید محصول مرغوب خودداری کنند و در مواردی محصولات جایگزین را در سالهای بعد کشت نمایند.

یکی از مواردی که به دلیل وجود دلالان در بازار اتفاق می افتد تفاوت زیاد قیمتها در بازار عرضه است که سود آن به جیب دلالان و افراد سودجو می رود.

به طوری که محصول پرتغال تولیدی در باغهای شهرستان بم 200 تا 300 تومان توسط دلالان خریداری و در بازار استانهای دیگر تا دو هزار و 500 تومان به فروش می رسد که در این میان فشار حاصل از این دلال بازی بر دوش کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی وارد می شود.

یکی از پرتقال کاران شهرستان بم در این زمینه می گوید: در صورت ادامه این روند نمی توانیم هزینه هایی را که در جهت تولید محصول کرده ایم بازگردانیم چه برسد به اینکه سود فروش محصول را داشته باشیم.

وی افزود: خشکسالی و سرمازدگی از یک طرف و وجود دلالان از طرف دیگر باعث شده است هیچ رغبتی به تولید محصولات نداشته باشیم به طوری که حتی درختان پرتقال را برای برداشت محصول بیشتر حرص نکرده ایم چون پول دستمزد کارگران نیز جبران نمی شود.

وی خواستار خرید تضمینی یا توافقی محصولات کشاورزی از جمله پرتغال در شهرستان بم شد.

این باغدار عنوان کرد: در صورت ادامه این روند در سالهای آینده از کشت مرکبات و سرمایه گذاری در تولید مرکبات خودداری خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بخش ریگان شهرستان بم در این زمینه گفت: بهترین راهکار برای برخورد با دلالان تشکیل اتحادیه باغداران و ایجاد تشکیلاتی توسط باغداران در خصوص انتقال محصول به بازار مصرف است.

محمد جلالی افزود: در روزهای اخیر شاهد سو استفاده واسطه ها و ضرر باغداران مرکبات در شهرستان بم هستیم که موجب ضربه به کشاورزی بم خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید تشکل باغداران بم با اقتدار در این زمینه وارد شود و قیمت نهایی را تعیین و محصول را به خریدار برساند.

جلالی یکی دیگر از راه های حل این مشکل را وارد شدن بخش دولت از طریق سازمان تعاون روستایی دانست و گفت: این سازمان باید با ایجاد سیستم خرید توافقی محصول از باغدارن حمایت کند.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان عنوان کرد: عدم وجود انبار و سیستم نگهداری محصول، باغداران را مجبور به فروش محصول با قیمت پایین می کند و در کنار آن نبود سیستمهای مکانیزه برداشت و بالا بودن هزینه ها سود آوری این محصول را برای کشاورزان پایین آورده است.